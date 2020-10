Young Sheldon: Sheldon se prepara para a faculdade em promo da 4ª temporada

A CBS lançou um pequeno vídeo promocional para divulgar a estreia da 4ª temporada da série Young Sheldon. A nova temporada do programa, que mostra a infância do personagem de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper, estreia dia 5 de novembro na TV dos Estados Unidos.

O vídeo traz Sheldon sendo apresentado como o novo orador da Medford High School, além de mostrar algumas preocupações do personagem sobre a faculdade. “Quando eu estiver na faculdade, poderei ir dormir as 8:30?”, questiona Sheldon.

(CBS/Reprodução)Fonte: YouTube

De acordo com a descrição oficial do episódio, “depois de se formar no ensino médio, Sheldon teve um colapso nervoso ao perceber que talvez não estivesse pronto para a faculdade. Além disso, Dale tenta fazer as pazes com Meemaw”.

Missy, sua irmã gêmea, dá alguns conselhos para que Sheldon não tenha medo da nova fase em sua vida.

Confira o promo divulgado pela CBS:

A formatura de Sheldon no ensino médio deveria ter acontecido no final da 3ª temporada da série, porém, Young Sheldon foi mais um dos programas que sofreram com a pandemia de Covid-19 e tiveram seus finais de temporada antecipados. A 3ª temporada foi encerrada de forma improvisada, com Mary deixando Sheldon participar do East Texas Tech.

O cocriador da série comentou sobre o final antecipado da 3ª temporada. “Foi difícil não podermos terminar aquela temporada. Era um grande momento para o programa e para vida dele [Sheldon]… vou contar a vocês que os primeiros dois dias [do que] filmamos foram notáveis”.

A 4ª temporada de Young Sheldon estreia na CBS em 5 de novembro. No Brasil, a série pode ser vista na plataforma de streaming Globoplay.