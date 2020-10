YouTube para iOS ganha novos gestos e funções de controle

Nesta segunda-feira (26), o Google anunciou novas funções e controles de gesto para o aplicativo do YouTube em dispositivos iOS. As novidades incluem mudanças de interface, novas implementações para a praticidade de exibição e busca de vídeos, bem como de navegação entre os conteúdos de um vídeo.

Nova posição do botão de autoplay. (Fonte: Youtube / Divulgação)Fonte: Youtube

Nas mudanças da interface, o botão de autoplay ganhou nova posição, agora no topo da tela, acima do vídeo em reprodução. Essa alteração deve facilitar o acesso à função, que antes ficava abaixo da seção de comentários. Outra novidade é a localização do recurso de legendas, que poderá ser acessado no canto superior direito, tocando o ícone de opções.

Demonstração dos novos gestos. (Fonte: Youtube / Divulgação)Fonte: Youtube

Nesta atualização, também é possível alternar entre os modos de exibição usando os gestos de “arrastar para cima” e “arrastar para baixo”, para entrar ou sair do modo de tela cheia. Além destes recursos, o YouTube agora permite tocar no marcador de tempo dos vídeos para mostrar o tempo atual decorrido ou restante para seu fim, sugere ações para a maior praticidade do usuário, como mudar a forma de exibição para um dispositivo maior quando disponível e até mesmo avisa o usuário de sua hora de dormir.

Para facilitar a navegação em seus conteúdos, o YouTube introduziu, em maio deste ano — aperfeiçoando nesta versão —, o recurso de Capítulos de Vídeo, que demarcam o conteúdo em partes de acordo com seu tema e duração com ícones de prévia exclusivos. Essa função pode ser acessada diretamente no reprodutor de vídeo ou pela seção separada na interface/

A nova atualização já começou a ser disponibilizada hoje e deve chegar em breve para todos os dispositivos iOS suportados pelo aplicativo do YouTube.