Ytalo dispara após nova derrota do Bragantino: ‘Sentimento de vergonha’

A má fase do Bragantino não acaba. Neste domingo, o Massa Bruta foi até Goiânia e acabou derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 1, resultado que complicou ainda mais a vida do time paulista.

Na saída de campo, o atacante Ytalo, que ganhou uma chance no time titular devido aos desfalques, não escondeu o jogo e foi sincero ao analisar o desempenho do Braga no torneio.

‘A gente tem sentimento de vergonha nesse momento. A gente está tentando sair dessa situação, mas não estamos conseguindo. Temos que continuar trabalhando para sair o mais rápido possível dessa situação’, afirmou na saída de campo ao Premiere.

Com apenas duas vitórias em 15 jogos, o Bragantino é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 12 pontos.