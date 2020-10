Yuri Marçal usa Gabriela Prioli para driblar ‘algoritmo racista’ de rede social · .

Em um vídeo publicado nesta terça-feira (13), Yuri Marçal usou imagens de Gabriela Prioli para driblar o “algoritmo racista” das redes sociais que, segundo o comediante, têm boicotado o conteúdo de pessoas negras e dado preferência a publicações que exibem pessoas brancas.

“Meu Deus, o que é isso aqui? Eu tô no perfil certo? Eu tô no perfil certo, gente. O que Gabriela Prioli está fazendo no perfil de Yuri Marçal, minha gente? Do nada? É ocupação isso? Outubro branco? Vidas loiras importam?”, ironizou o humorista no post feito no Instagram.

Enquanto é reproduzido um vídeo sem som do canal do YouTube de Gabriela, Marçal entra com uma narração para explicar a brincadeira. “Eu tô sabendo já há algum tempo que o algoritimo não tá entregando a nossa cara preta para os outros. Ah, mas por quê, Yuri? Como eu vou explicar para vocês, porque os outros são racistas, olha isso, do nada!”, brincou o influenciador digital.

“Não tá entregando, aí eu pensei: ‘Preciso de uma cara branca, mas não pode ser qualquer cara branca no meu perfil, não sou maluco, vou botar uma cara branca legal. Fiquei quatro dias procurando, achei a Gabriela Prioli legal. Ela nem sabe que ela tá aqui, na verdade. Então, ela pode achar: ‘Ih, não gostei, vou processar o Yuri Marçal’, e aí ela vai deixar de ser branca legal”, continuou ele.

“Mas processa não, Gabriela, eu gosto de você”, pediu Yuri. “Aí botei a Gabriela aqui para vocês darem audiência e engajamento. Pode ser? Pô, galera, vocês estão tudo grande, tudo vivido. Não precisa disso, entendeu? A gente tá tendo que usar ‘recursetos’ para vocês prestarem atenção na gente”, reclamou o produtor de conteúdo.

“A gente tá em outubro, para virar novembro e aí o quê? Consciência Negra. Vira: ‘Poxa, precisamos do negro, vamos ouvir os negros, os negros têm coisas a dizer’, aí tá de sacanagem!”, se revoltou o ativista.

“Vocês vão querer dar dinheiro para a gente em novembro? Aceito! Não vem [me chamar] de vendido. Óbvio que eu sou vendido, eu tenho dois filhos. Se tem uma coisa que eu sou é vendido. Me dê dinheiro, é isso, quero dinheiro, esse é o recado. Mas se puder dar o ano inteiro, vou achar incrível”, brincou o ator.

Confira o vídeo de Yuri Marçal com as imagens de Gabriela Prioli:

Gabriela Prioli endossa crítica

Após anunciar a seus seguidores que testou positivo para a Covid-19, Gabriela Prioli compartilhou a sátira de Yuri em seus Stories do Instagram. “Meu Deus, agora o Yuri Marçal passou de todos os limites! Vejam isso!”, pediu a advogada.

Em seguida, ela tranquilizou os fãs que interpretaram a postagem como uma crítica e endossou a brincadeira. “Gente, o pessoal tá me escrevendo para não brigar com o Yuri, claro que não! Eu amei! Fiz esse sensacionalismo que é para vocês clicarem no perfil dele”, explicou a apresentadora do CNN Tonight. Confira: