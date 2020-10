Zaga do Corinthians sofre novo desfalque e clube deve ir ao mercado

O Corinthians saiu da Arena da Baixada com três pontos importantes para a sequência do Brasileirão-2020, que significaram a saída do time da zona de rebaixamento da competição. No entanto, as circunstâncias da partida expuseram, mais uma vez, um “buraco” no elenco, que precisará será corrigido para o restante da temporada: a falta de peças de reposição para a zaga. Diante deste cenário, o Timão está de olho no mercado e poderá contratar em breve.

A baixa da vez é o uruguaio Bruno Méndez, que foi expulso na quarta-feira após desferir uma cotovelada em Renato Kayzer, do Athletico-PR. Com isso, ele terá de cumprir suspensão diante do Flamengo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Acontece que o jovem zagueiro, recentemente, era o único reserva imediato para a posição, que tem como titulares Danilo Avelar e Gil.

No entanto, Avelar sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e passou por uma cirurgia na última quarta-feira, que o deixará fora de combate por aproximadamente oito meses, ou seja, só voltará a jogar em meados de 2021. A ausência do ex-lateral fez com que o elenco ficasse com apenas dois zagueiros à disposição: Gil, titular absoluto, e Bruno Méndez, reserva imediato.

A situação ficou tão complicada, que o Corinthians solicitou o retorno imediato de Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro. O zagueiro, que tem contrato com o Timão, já foi relacionado para ficar no banco como o único reserva da posição contra o Ceará e contra o Athletico-PR, quando precisou ir para campo no lugar de Mateus Vital em uma emergência, uma vez que Bruno foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo e havia necessidade de reposição na defesa.

Contra o Flamengo, será Marllon o escolhido para formar a dupla de zaga com Gil, no entanto, novamente, faltará um zagueiro para ficar no banco de reservas, principalmente para uma partida tão complicada. Raul Gustavo, jovem da base, ainda precisa cumprir um jogo de suspensão dada pelo STJD, além de estar em recuperação de uma lesão leve no tornozelo, ou seja, não será ele o escolhido. Vagner Mancini levantou hipóteses para essa lacuna.

– Nós temos que olhar a base e ver se tem alguém à disposição. Xavier também faz zagueiro. São dois atletas para um jogo complicado contra o Flamengo. Vamos pensar com calma – disse o técnico em coletiva na última quarta-feira.

Tudo isso acontece também pelo fato de o clube ter negociado a venda de Pedro Henrique ao Athletico-PR antes mesmo do retorno dos jogos na volta da paralisação. Essa saída não foi reposta desde então, porém a diretoria se movimenta para buscar uma oportunidade de mercado para a posição praticamente três meses depois de sofrer essa baixa no elenco. Vale lembrar que Pedro era titular ao lado de Gil e vinha com bom desempenho.

Embora esteja com dificuldades financeiras e dois meses de atraso salarial, o clube entende que é um setor carente, que precisa de reforço, mas a prioridade é encontrar nomes que cheguem com o menor custo possível, que estejam sem contrato ou possam se transferir por empréstimo. Os desfalques recentes fizeram com que os dirigentes abrissem os olhos para esse “buraco” no grupo.

Nos próximos dois dias, Vagner Mancini e sua comissão técnica vão tentar buscar uma solução emergencial para enfrentar o Flamengo no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Após a vitória sobre o Athletico-PR, o Corinthians passou a ter 18 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela, se livrando da incômoda situação de estar na zona de rebaixamento do Brasileiro.