Zagueiro brasileiro é eleito o melhor jogador do mês de setembro do Arsenal

Apesar do pouco tempo de futebol inglês, o zagueiro Gabriel Magalhães já está agradando os torcedores do Arsenal. Não à toa, o brasileiro foi eleito nesta terça-feira o melhor jogador do mês de setembro do clube.

Até o momento, o atleta de 22 anos disputou apenas quatro partidas com a camisa dos Gunners, mas já foi tempo suficiente para chamar a atenção. Logo em sua estreia, marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, pela primeira rodada da Premier League. No duelo seguinte, teve mais uma atuação consistente, dessa vez no triunfo por 2 a 1 sobre o West Ham.

Contando somente os jogos de setembro, que foram esses dois citados acima, Gabriel efetuou oito cortes, dois desarmes, marcou um tento e teve uma precisão de 93,7% nos passes.

How much are you loving Gabriel so far? 💚💛💙 🇧🇷 @Biel_M04 pic.twitter.com/TbVoaIiexT — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2020

Antes de se transferir para o Arsenal, o defensor atuava pelo Lille, da França. No Brasil, jogou apenas 39 partidas pelo Avaí.