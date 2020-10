Zagueiro do Liverpool explica decisão para defender o Porto na temporada

O zagueiro Marko Grujic explicou a opção de vestir a camisa do Porto nesta temporada após defender as cores do Hertha Berlin. Em entrevistas aos meios sérvios, o defensor, que pertence ao Liverpool, revelou que recebeu outras propostas, mas que o sonho de jogar uma Liga dos Campeões pesou para a escolha dos portugueses.

– O Werder Bremen quis me contratar, até porque o treinador é grande amigo de Klopp, mas não vi ali qualquer perspectiva. Queria estar em um clube estável, ambicioso e que jogassem a Champions. Encontrei isso no Porto, que é realmente um clube grande. Soube da mudança e dos detalhes quando estava no aeroporto de Copenhagen com a seleção à espera do voo para Oslo. Me ligaram e disse logo que sim, nem quis ouvir o PSV.

O jogador de 24 anos ainda não foi relacionado para nenhuma partida dos Dragões, mas já mira os duelos contra o Sporting, no próximo final de semana, e o confronto contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Nesta temporada, o defensor fez dois jogos da Copa da Liga Inglesa pelo time de Jurgen Klopp.