Zagueiro francês impressiona Jorge Jesus nos treinos do Benfica

Todibo, zagueiro do Barcelona emprestado ao Benfica, impressionou o técnico Jorge Jesus em sua primeira semana de trabalho, segundo o “Correio de Manhã”. O Mister está satisfeito com as qualidades que o francês demonstrou nas poucas sessões que participou até o momento. O jovem de 20 anos foi contratado no último dia da janela de transferência.

O defensor recusou uma ida para o Fulham, que ofereceu 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) para contratá-lo e optou pelo clube de Lisboa. Após a temporada de empréstimo, os Encarnados terão a opção de compra fixada em 20 milhões de euros (R$ 131 milhões). O Benfica irá pagar dois milhões de euros (R$ 13 milhões) ao Barça pelo empréstimo.