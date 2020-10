Zagueiro Marllon aparece no BID e já pode ser utilizado pelo Corinthians

O Corinthians agiu rápido e já colocou Marllon à disposição de Dyego Coelho para a partida de domingo, agendada para às 20h30 (horário de Brasília), no Castelão, contra Ceará.

A atualização do vínculo com o alvinegro foi publicada na tarde desta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Marllon estava emprestado ao Cruzeiro e teve o retorno solicitado depois da confirmação da lesão de Danilo Avelar, que ficará afastado dos gramados por aproximadamente oito meses.

Sendo assim, o Corinthians não deve ficar sem uma opção no banco de reservas na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Léo Santos também machucado e Raul suspenso, Coelho só teria Gil e Bruno Méndez no plantel como jogadores da posição.

Essa é a segunda vez que o Corinthians recorre a Marllon mediante a uma necessidade. Em setembro de 2019, ele precisou voltar às pressas do Bahia em meio a outro empréstimo.