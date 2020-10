Zagueiro Marllon aparece no BID e pode ser relacionado contra o Ceará

O Corinthians pode ter um reforço conhecido da torcida para o jogo contra o Ceará, no próximo domingo, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, voltou ao Timão após pedido de devolução da diretoria corintiana e já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O jogador volta ao clube para compor a zaga alvinegra, que só conta com dois jogadores para a posição: Gil e Bruno Méndez. Danilo Avelar, titular da equipe, rompeu o ligamento do joelho e será desfalque por oito meses, enquanto Léo Santos segue em tratamento de fisioterapia no joelho direito.

Até esta semana, Marllon estava em negociações avançadas para ser emprestado para a Ponte Preta, pois estava sem espaço no Cruzeiro, onde disputou apenas quatro partidas nesta temporada, todas no Campeonato Mineiro.

Marllon foi contratado pelo Corinthians em 2018 e desde então atuou em 21 partidas pelo clube. Seu contrato é válido até o fim de 2021. No período, ele foi emprestado para o Bahia, em 2019, e para a Raposa, na temporada 2020.