Zé Love espera boa sequência do Brasiliense na Série D para o acesso

Com passagens pelo Palmeiras, Santos, Vitória, Goiás e Coritiba, o atacante Zé Love vem se destacando com a camisa do Brasiliense este ano. Feliz com o momento que vive no clube, o jogador, que atuou no futebol chinês e árabe, falou sobre sua perspectiva para as próximas partidas da Série D do Brasileiro.

– O grupo vem trabalhando muito para fazer uma grande Série D neste ano. Todos estão muito empenhados em continuar melhorando seu desempenho em campo nestas próximas partidas da competição. Vejo o elenco muito preparado para manter essa intensidade para crescer na temporada – disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é o acesso com o clube, que está na quarta colocação do Grupo A6 da competição, com oito pontos em cinco jogos.

– Nossa meta é colocar o clube novamente na Série C. Isso vai ser muito importante para todos aqui. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso aconteça – finalizou.