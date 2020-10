Zé Luís explica motivos para não ter rendido o esperado no Porto

O atacante Zé Luís viveu momentos de altos e baixos na última temporada vestindo a camisa do Porto. Após apenas uma época vestindo a camisa dos Dragões, o camisa 29 foi vendido para o Lokomotiv Moscou. Em entrevista ao jornal “Sport Express”, o jogador de Cabo Verde fez uma avaliação de sua passagem por Portugal.

– Não foi um erro, aprendi muito, mas as coisas não saíram como eu gostaria. Contava com mais. Por isso, o clube e eu decidimos que era melhor ir embora. No início estava ótimo, fiz gols, boas partidas. Depois tive lesões, perdi muito tempo. O Porto é um grande clube, a competição é muito elevada e foi extremamente difícil retornar à equipe.

Em 31 jogos com a camisa dos Dragões na última campanha, Zé Luís foi responsável por anotar 10 gols e dar duas assistências. O atleta retorna ao futebol russo em que atuou entre 2015 e 2019 no Spartak Moscou com o objetivo de recuperar o bom momento da carreira.