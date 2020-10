Zeca arrisca a vida para salvar Jeiza de ataque brutal · .

Jeiza (Paolla Oliveira) não terá como reagir ao ser abordada por um ladrão na porta de sua casa em A Força do Querer. O bandido tomará seu celular e verá que ela é policial. Zeca (Marco Pigossi) perceberá que um dos criminosos vai atirar na loira e pulará na frente dela. O caminhoneiro arriscará a própria vida para salvá-la na novela das nove da Globo.

O tiro pegará de raspão nas cenas cheias de adrenalina que têm previsão de serem exibidas no capítulo do dia 15 no folhetim que a Globo reprisa no horário nobre desde o último dia 21. A filha de Cândida (Gisele Fróes) estará uma fera porque a mãe será cobrada por compras que Edinalva (Zezé Polessa) terá feito em seu nome em Niterói (região metropolitana do Rio de Janeiro).

A essa altura, a mãe de Ritinha (Isis Valverde) já terá se hospedado na casa das duas. A paraense desembarcará no Rio de Janeiro atrás da filha fujona nos próximos capítulos.

Jeiza estará distraída quando será abordada por dois homens em uma moto. Um deles já saltará com a arma na mão. “Perdeu”, gritará o bandido. Cautelosa, Jeiza avaliará que não tem condições de reagir. “Passa o celular! Cabeça baixa. Se olhar vai tomar”, pressionará o “meliante”.

Jeiza, que tem dois celulares e sempre fala que não sai com o aparelho telefônico de trabalho por causa dos riscos, entregará o equipamento e o relógio. “Passa fogo: é tira”, gritará um dos bandidos, ao ver a foto dela fardada. A sequência será rápida. Ao mesmo tempo, o público verá Zeca observando o ataque brutal e saltando “como um gato” na direção da loira.

De caminhoneiro a namorado ninja

A atitude do caminhoneiro realmente vai salvar a vida de Jeiza, mas ele levará um tiro de raspão no ombro. Os bandidos arrancarão em cima da motocicleta e sumirão em questão de segundos.

“Pegou em você?”, indagará o caminhoneiro, todo preocupado com a sua, então, nova namorada. Os dois já terão se beijado e iniciado um romance quando essa cena for exibida.

“Seu louco, como é que você faz isso? Arrego, Zeca, você podia ter morrido”, responderá Jeiza. “Tu que podias ter morrido”, rebaterá o marrento. “Como é que você se atira na frente de uma arma? Seu ombro, tem noção do risco que você correu, Zeca?”, falará a policial.

O sangue começará a se espalhar na camiseta de Zeca, que pedirá para ela não gritar com ele. O filho de Abel (Tonico Pereira) afirmará que não é homem de ver sua namorada levar bala e ficar parado. “Você podia não estar aqui agora. Tomou o tiro por mim. Você gosta mesmo de mim”, constatará a loira. “Ôxi! Precisava disso tudo pra tu reparares?”, perguntará o ex-noivo de Ritinha, partindo para um beijo intenso.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

