Zeca faz dívida para amarrar Jeiza e afastar ‘fantasma’ · .

Zeca (Marco Pigossi) vai se endividar nos próximos capítulos de A Força do Querer. O motorista de caminhão fará questão de gastar uma bolada no anel que dará para Jeiza (Paolla Oliveira) na festa de noivado do casal. Depois de ter sofrido muito com o abandono de Ritinha (Isis Valverde) no altar, o galã vai querer fazer tudo certo com a policial para que, assim, ele esqueça de vez a “sereia” da novela das nove.

Para começar o noivado com o pé direito, o filho de Abel (Tonico Pereira) fará questão de ir a uma joalheira chique para comprar o anel de noivado da lutadora de MMA. No entanto, um dos acessórios lhe trará lembranças ruins.

A vendedora (o nome da atriz não foi divulgado) mostrará os modelos de alguns anéis, e um deles será idêntico à a aliança que o motorista usou no casamento com a filha de Edinalva (Zezé Polessa). Ele se lembrará da união fracassada.

“Égua, essa não. De jeito nenhum. Some com essa daí que eu não quero nem de graça!”, dirá o galã, espantando os pensamentos ruins. A funcionária mostrará uma nova prateleira, e Zeca se encantará por um anel prateado delicado. “Esse, pode embrulhar! Em quantas vezes eu posso parcelar?”, perguntará o nortista, se dando conta da bolada que vai gastar.

Jeiza desabafa com o cachorro Iron

Razão vs emoção

Do outro lado da cidade, Jeiza também pensará sobre o pedido de casamento feito por Zeca. A policial desabafará com o cachorro Iron. “Eu acho que se eu não dissesse ‘sim’, o marrento nunca mais ia perguntar se eu queria casar com ele”, dirá a loira para seu fiel escudeiro.

Ela continuará no seu monólogo com o cão e se dará fala que mesmo com o casal não tendo quase em nada em comum, a filha de Cândida (Gisele Fróes) ainda quer se casar com o desafeto de Ruy (Fiuk).

“Tem tudo pra dar errado, mas eu quero. Você entende? Não? Pois é, nem eu”, confessará a personagem de Paolla Oliveira para o agente canino.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

