Zeca faz Ritinha chorar e engolir desaforo em reencontro · .

Zeca (Marco Pigossi) vai extravasar sua raiva ao ver Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. Pela primeira vez, o ex-casal da novela das nove se reencontrará depois do fatídico dia em que a “sereia” fugiu do casamento deles com Ruy (Fiuk). O personagem de Marco Pigossi dirá poucas e boas para a traíra e fará a morena chorar na trama de Gloria Perez.

A cena do reencontro acontecerá no sábado (17). Já casada com o personagem endinheirado de Fiuk, Ritinha irá visitar a mãe em Niterói (região metropolitana do Rio de Janeiro). Zeca verá a morena parada no portão da casa de Jeiza (Paolla Oliveira e fará questão de chamar a atenção dela.

“Se tu vieste atrás do divórcio, pode desistir, porque tu não conseguir, não. Tu vai continuar amancebada, amigada, casada, mas casar de verdade tu não vai mesmo”, gritará o namorado de Jeiza. Ele não saberá que a “sereia” já terá se casado de papel passado com o playboy e se tornado bígama.

A amiga de Marilda (Dandara Mariana) dará de ombros e afirmará que fez o certo em largar o machão, já que ele foi atrás dela com uma espingarda à beira do rio. Zeca não deixará barato e retrucará.

“Eu bem que achei bom mesmo tu teres fugido, sabia? Que eu me arrependi na mesma hora de casar contigo. Tava certo na minha cabeça que isso não ia prestar”, gritará o motorista de ônibus, ofendido com o deboche.

O embate entre os dois será interrompido por Edinalva (Zezé Polessa), Abel (Tonico Pereira) e Nazaré (Luci Pereira). A primeira sairá correndo ao ver a filha no portão de casa, enquanto os outros dois ficarão ao lado de Zeca e tentarão tirá-lo logo dali.

“É, não venha perturbar Ritinha, não, que agora ela tá casada, visse. Deixe Ritinha em paz, Zeca!”, gritará a nortista, brava com a encarada do ex-gerno. Abel não ficará quieto e fará questão de dizer que a fila de Zeca já andou.

Isis Valverde contracena com Zezé Polessa

Ciúmes da rival

Logo em seguida, Ritinha e Edinalva conversarão na sala da casa da policial, e a “sereia” se mostrará interessada em saber mais sobre o novo amor do motorista de ônibus. “E Zeca vai casar, mãe?”, perguntará.

A personagem de Zezé Polessa responderá que o moreno está namorando Jeiza e mostrará uma foto da lutadora de MMA à filha. “É a filha de Cândida [Gisele Fróes], dona dessa casa aqui que eu tô parando”, responderá.

A informação deixará a nova nora de Joyce (Maria Fernanda Cândido) baqueada. Ela demonstrará ciúmes do ex-noivo, mas Edinalva lhe dará um recado que a fará parar de pensar em Zeca.

“Você não diga na rua que casaste com Ruy no cartório, viste?”, recomendará a veterana. Ela explicará que Ritinha não pode dizer que se casou de papel passado com o playboy, já que a “sereia” também se comprometeu formalmente com Zeca em Parazinho.

“Não podia casar sem estar separada, não! Ai, minha Nossa Senhora de Nazaré, isso podia dar cadeia se descobrissem”, alertará a personagem de Zezé Polessa, preocupada com a filha.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

