Zeca persegue e tomba Ruy no soco após perder tudo · .

Zeca (Marco Pigossi) perderá a cabeça mais uma vez em A Força do Querer. Após atirar contra Ruy (Fiuk) e Ritinha (Isis Valverde) –ao ver que a noiva fugiu para se encontrar com o playboy durante a festa de casamento–, o caminhoneiro perseguirá o rival no Rio de Janeiro e o deixará no chão com um soco.

Na novela das nove da Globo, Zeca venderá seu caminhão para pagar a indenização do barqueiro que atingirá com um tiro de espingarda ao tentar acertar Ruy e Ritinha em um barco.

Humilhado com a traição e sem ter como trabalhar, ele e o pai mudarão para o Rio de Janeiro para recomeçar a vida. Mas Zeca não desistirá de acertar as contas com o playbou e irá atrás de Ruy.

O filho de Eugênio (Dan Stulbach) será surpreendido com um golpe na saída da empresa da família. “Safado! Filho de uma égua! Traíra!”, gritará o ex de Ritinha enquanto bate no jovem. Descontrolado, o filho de Abel (Tonico Pereira) só vai parar ao ser contido por um segurança.

Enquanto o amigo de Ruy o levanta do chão, o segurança apontará uma arma para Zeca. Jeiza (Paolla Oliveira) surgirá no meio deles e desarmará o homem avisando que é da polícia.

Jeiza conversará com o segurança para acalmar a situação, e Ruy sairá do local assustado e com medo da repercussão da agressão na empresa.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

