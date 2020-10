Zeca usa documento para acabar com a vida de Ritinha; entenda · .

Zeca (Marco Pigossi) não vai deixar Ritinha (Isis Valverde) em paz em A Força do Querer. Depois de ter tomado a iniciativa de se separar da “sereia” formalmente, o motorista vai se negar a dar o divórcio à noiva fujona. Apesar de já ter feito a fila andar com Jeiza (Paolla Oliveira), ele fará questão de fazer pirraça com a ex para que ela não possa se casar com Ruy (Fiuk) na reprise da novela das nove da Globo.

“Vai ter mais divórcio, não! Pelo menos por agora, não vai!”, dirá Zeca, rasgando seu registro de casamento com Ritinha. O documento é o primeiro passo para o início do processo de separação do ex-casal.

Crítico ferrenho da ex-nora, Abel (Tonico Pereira) não acreditá no que seus olhos vêem. “Arriégua! Ficou doido?”, perguntará o veterano, nas cenas previstas para irem ao ar neste sábado (10).

Apesar de já estar feliz da vida com o namoro com Jeiza, o ex-caminhoneiro ainda sentirá o prazer de ferrar com a vida da filha de Edinalva (Zezé Polessa). “Pra que que eu vou facilitar a vida daquela cobra de Ritinha? Vai ficar sem casar no papel, pronto”, decretará o moreno, furioso.

O pai de Zeca questionará o repentino surto do filho, e o personagem de Marco Pigossi justificará sua atitude. “Não dou divórcio nenhum! É isso que ela quer? Não dou! Vai ficar amigada até quando eu quiser que fique! De papel passado não casa!”, gritará, saindo do quarto.

O personagem de Tonico Pereira correrá atrás dde Zeca para tentar mudar sua ideia. “Arriégua! Tá leso, é?”, questionará. Mas o motorista continuará firme. “Agora quem vai pisotear sou eu!”, gritará.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

