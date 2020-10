Zeiss ZX1: câmera com Android começa pré-venda por US$ 6 mil

Um produto aguardado há dois anos parece finalmente pronto para chegar ao público. Trata-se da câmera Zeiss ZX1, anunciada originalmente em setembro de 2018. Agora, segundo o site DPReview, clientes da loja B&H Photo receberam um e-mail com detalhes sobre a pré-venda do dispositivo.

Aparentemente, o modelo será comercializado por US$ 6 mil (cerca de R$ 33,9 mil em conversão direta de moeda), mas a loja e a fabricante não confirmaram a informação posteriormente.

A ZX1 é uma câmera mirrorless que roda uma versão modificada do sistema operacional Android. Ela ainda conta com o software Adobe Lightroom embutido para edições rápidas nas fotografias sem precisar transportar as imagens para outro dispositivo. O compartilhamento via diversas plataformas, incluindo serviços de armazenamento na nuvem, é facilmente configurado.

Entre especificações técnicas, o modelo inclui um sensor de 37 MP full-frame, uma lente fixa f/2 de 35mm e total controle de abertura, velocidade do obturador e ISO. A tela traseira tem 4,3″ e o dispositivo tem 512 GB de armazenamento interno, além de conectividade Wi-Fi e uma entrada USB-C.

O modelo é mais voltado para uso profissional, especialmente pelo preço cobrado, mas é descrita pela fabricante como “a câmera para todo mundo que sabe que fotografia criativa não é só apenas sobre capturar o momento perfeito, mas também sobre um fluxo de trabalho fluído”.

Mais detalhes sobre o modelo podem ser encontrados no site oficial da fabricante.