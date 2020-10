Zendaya protagonizará cinebiografia da cantora Ronnie Spector

Zendaya irá viver a cantora Ronnie Spector em uma cinebiografia que será produzida pela A24. A atriz acaba de se tornar a pessoa mais jovem a vencer um Emmy, por seu trabalho na série Euphoria. Ela também é conhecida por viver MJ nos filmes do Homem-Aranha e estará em Duna, de Denis Villeneuve.

O filme de Spector será baseado na autobiografia da cantora, Be My Baby. Ao lado da irmã mais velha, Estelle Bennett, e da prima, Nedra Talley, ela formou o grupo The Ronettes. O trio fez muito sucesso durante a década de 1960, principalmente após o lançamento da música Be My Baby.

Assim como aconteceu em Respect, cinebiografia ainda inédita de Aretha Franklin, que teve a própria cantora escolhendo Jennifer Hudson para interpretá-la, Spector escolheu Zendaya como a atriz que ela desejava interpretá-la em seus primeiros anos.

Jennifer Hudson no papel de Aretha Franklin em ‘Respect’Fonte: IMDb/Reprodução

A A24 está em negociações com Jackie Sibblies Drury, vencedora do Pulitzer pela peça Fairview, para escrever o roteiro da adaptação. Até o momento não há informações sobre quem irá dirigir o filme, ou sobre o restante do elenco.

Ainda não há previsão para início da produção, que ainda não possui um título oficial.