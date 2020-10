Zenit anuncia chegada de Wendel através das redes sociais

O Zenit anunciou a contratação do meio-campista Wendel, ex-Sporting, nesta terça-feira em suas redes sociais. O brasileiro assinou um contrato com o clube russo até 2025 após dois anos e meio jogando com a camisa dos Leões. A equipe se reforça visando classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

A operação girou em torno dos 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) e o brasileiro terá multa de 100 milhões de euros (R$ 663 milhões) para evitar o interesse de outras equipes do continente. Com o valor da venda, o Fluminense também calcula receber cerca de R$ 10 milhões para os cofres do clube.

Wendel será o terceiro brasileiro do time que é o atual campeão russo e irá se somar ao lateral esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético-MG, e ao ponta Malcom, ex-Corinthians. Na Liga dos Campeões, o Zenit está no grupo do Borussia Dortmund, Lazio e Club Brugge.