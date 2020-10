Zverev encara Davidovich, em Colônia, na busca de sua 20ª final em ATP

O alemão Alexander Zverev, sétimo da ATP, correspondeu as expectativas e confirmou o favoritismo diante do sul-africano Lloyd Harris,92º, e se garantiu na semifinal do ATP 250 de Colônia, na Alemanha, onde encara Alejandro Davidovich Fokina, 71º.

Principal favorito da chave, Zverev precisou de 1h45 para fechar o placar em 6/4 3/6 6/0 tendo disparado oito aces contra cinco do sul-africano, que cometeu uma duplas falta e venceu 59% dos pontos jogados em seu primeiro serviço contra três duplas-faltas do alemão, que venceu 69% dos pontos jogados com seu primeiro serviço.

Em busca de sua 20ª final em nível ATP da carreira, o alemão de 23 anos, encara o espanhol Alejandro Davidovich, 71º, que precisou de 1h57 para superar o austríaco Denis Novak, 94º com placar de 6/3 2/6 6/3.

Zverev e Davidovich se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional, este ano pela primeira rodada do US Open e o alemão venceu com tranquilidade.