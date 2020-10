Zverev passa sem dificuldades por Cecchinato e encara Sinner na França

O alemão Alexander Zverev, sétimo da ATP, não teve muitas dificuldades para superar o italiano Marco Cecchinato, 110º da ATP, que vem do torneio qualificatório, e encara na próxima rodada outro italiano, o jovem Jannik Sinner.

Zverev precisou de 1h47 para fechar o placar em 6/1 7/5 6/3 tendo disparado dez aces contra três do italiano, que cometeu três duplas-faltas contra cinco do alemão, que cometeu 22 erros não-forçados contra 41 do italiano, que disparou 23 bolas vencedoras contra 31 do alemão.

Alexander Zverev teve um início de partida firme, quebrando o saque o italiano, abrindo 4/0 no placar e administrando. Na segunda etapa, Cecchinato conquistou quebra no sétimo game, sacou para empatar a partida, mas trabalhou mal com forehand, foi quebrado e viu o italiano virar o set.

No terceiro set, Zverev abriu 3/0 com quebra no segundo game, seguiu com muita solidez e tentando pressionar o rival, que salvou dois match-points no oitavo game e o forçou a sacar para a partida.

Nas oitavas de final, Zverev encara o jovem italiano Jannik Sinner, 75º, que superou o argentino Federico Coria, 99º, em 6/3 7/5 7/5.

Jogando a terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez na carreira, Sinner enfrentará Zverev pela primeira vez.