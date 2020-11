1.117 oportunidades nesta segunda (30)

As vagas de emprego em MS estão disponíveis para diversos profissionais. De acordo com a Fundação do Trabalho (Funtrab), para esta semana a disponibilidade é de 1.117 oportunidades de empregos em Mato Grosso do Sul, onde 510 vagas são destinadas para a capital do Estado.

Vagas de emprego em MS

São, aproximadamente, 1.117 vagas disponíveis para esta semana em Mato Grosso do Sul, onde 510 são para a cidade de Campo Grande. Dentre essas oportunidades estão:

Pedreiros – 23 vagas;

Auxiliares de linha de produção – 20 vagas;

Soldadores – 16 vagas;

Acabadores de Mármore – 1 vaga;

Analistas de Sistemas – 1 vaga;

Alinhadores de Pneus – 1 vaga;

Analistas Fiscais;

Assistentes Administrativos;

Auxiliares de Limpeza;

Azulejistas;

Confeiteiros;

Estoquistas;

Mecânicos;

Marceneiros;

Operadores de Telemarketing;

Representantes Comerciais;

Vendedores;

Vidraceiros;

Dentre outras.

Além disso, há 15 vagas destinadas aos PcDs – Pessoas com Deficiência.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem ir à agência do trabalhador, localizada na rua 13 de maio nº 2773, com os documentos pessoais. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30, de segunda-feira à sexta-feira.

Para as outras cidades do Estado do Mato Grosso do Sul, as demais 607 oportunidades de emprego estão sendo disponibilizadas pela Fundação do Trabalhador – Funtrab, na segunda-feira (30).

Mantenha-se sempre atualizado com as informações e editais divulgados pelo Notícias Concursos!