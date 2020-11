Você conhece estrelas de séries que se casaram com seus colegas de elenco? Isso é mais comum do que você imagina! Afinal, as gravações dos seriados podem acontecer ao longo de anos. Portanto, é natural que algumas dessas celebridades se apaixonem e o romance resulte em casamento.

Vamos descobrir alguns desses casais?

Confira 10 estrelas de séries que se casaram com seus colegas de elenco:

1. Anna Paquin e Stephen Moyer

Os atores se conheceram no set de True Blood em 2007 e se apaixonaram imediatamente. Em 2014, eles anunciaram o casamento e seguem como um dos casais favoritinhos de Hollywood até hoje! Uma curiosidade é que eles quase não foram escalados como Bill e Sookie, então poderiam não ter se conhecido!

2. Mila Kunis e Ashton Kutcher

Embora eles não tenham se casado durante as gravações de That ’70s Show, não poderíamos deixar de citar o romance de Kunis e Kutcher. Enquanto a série estava no ar, eles eram namorados apenas na televisão. Porém, em 2012 eles se reuniram após um período de separação e anunciaram o casamento. Hoje, eles têm dois filhos juntos.

3. Alexis Bledel e Vincent Kartheiser

Conhecidos por seus papéis na série Mad Men, Bledel e Kartheiser dividiram a química não apenas na série, mas também na vida real. Hoje, eles têm um filho juntos e continuam casados.

4. Jared Padalecki e Genevieve Cortese

Quem diria que um caçador de criaturas sobrenaturais poderia se apaixonar por um demônio, não é mesmo? Felizmente, isso só aconteceu na vida real (na qual os dois são humanos!). A estrela de Supernatural se apaixonou por Genevieve, que interpretou Ruby em duas temporadas da série. Depois de pedi-la em casamento no Museu de Arte Moderna, em Nova York, os dois tiveram três filhos.

5. Mark Consuelos e Kelly Ripa

A novela All My Children foi muito famosa nos anos 90 e juntou um dos casais favoritos do universo das estrelas: Mark Consuelos e Kelly Ripa. Além de serem um par romântico no seriado, eles se apaixonaram também na vida real e seguem juntos 20 anos depois do casamento.

6. Jennifer Garner e Scott Foley

Conhecidos por interpretarem os personagens de Felicity, Jennifer Garner e Scott Foley se conheceram no set da série depois que a atriz se divorciou de Ben Affleck. Eles se casaram nos anos 2000, mas também se divorciaram 3 anos depois.

7. Chad Michael Murray e Sophia Bush

Outro casal de uma série famosa nos anos 2000 foi Chad Michael Murray e Sophia Bush, de One Tree Hill. Porém, o casamento durou poucos meses e terminou de forma conturbada, com Bush pedindo a anulação por crimes de fraude!

8. Kaitlin Olson e Rob McElhenney

O casal é conhecido por interpretar personagens de It’s Always Sunny in Philadelphia. Olson e McElhenney se encontraram pela primeira vez nas gravações de The Mick e seguiram como colegas de elenco na sitcom. Os dois começaram a sair na 2ª temporada e se casaram alguns anos depois.

9. Megan Mullally e Nick Offerman

Embora Mullally tenha participado de apenas um episódio de Will & Grace, foi nesse dia que ela conheceu Nick Offerman, que se tornaria seu marido. Depois do casamento, eles atuaram juntos em diversos outros títulos, como Bob’s Burgers e Hotel Transylvania 2.

10. Kit Harington e Rose Leslie

Para finalizar, não poderíamos deixar de citar Jon Snow e Ygritte, de Game of Thrones. Os atores Kit Harington e Rose Leslie se conheceram no set e começaram a namorar em 2011. Finalmente, eles se casaram em 2018 e, neste ano, Rose fez um ensaio para uma revista anunciando sua primeira gravidez!

E aí, o que você achou da lista de estrelas de séries que se casaram com seus colegas de elenco? Conte para nós nos comentários!