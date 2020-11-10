10 notícias de tecnologia para você começar o dia (04/11)

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tecmundo
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<p>�� S0�lz�5��~�~�kN�Ť�C�S���,A �G4,�bM�1�Ǜ �@C�aj$� |����t��i)��Jj�?�TG��R 5q�N4�[��Pʽ��-�OK�%ao�d@��gTɓ��;��R��#grN8Ӕhϸ���P�}�A�S ���r�5R >��-^0��դ��8%’�V�F�Vp��&���}�K��y@��<{!��U;ֹmH�3�r�II�t��B� ��}Qa>�=�.���!�AIt��O�3“�*�/Y94���������u�_=�=�lC0���W�����ip”G�w���=�9�D����È5� ��<������.���_�9�D@^DJ��”P~� >��bP�J�^�Zw>!W�JHpê`[�ٔh�%��:�8�B�Ak(�4!F;و�)ڀG�l ��� /.��~�6��p����`�J�F�Ԫ�u�ղ����@�_��!�lH���<��R/�zv�h� m���!g3�n�l:=`�+8��c&�1�h¼���1Gڑ;{���”�a�vHp��p�#:�`d��L� �5u’J�FW]�ZJ�Ȯ��.�㾔I ��n��6e�he0��^���U�B��fF>��iYc�t�L)sD�&�LΎ42�:�������H�F����r�{�.�4�Qs5�����ԃ�Pɵ��”�]��K%��3A��|�J������U�b�M~�ƒ���3�!2����q��<��� �)��5�’?y��!2|<���vQUË��/��О4����Z��� #�h�Z<+�!������)����`)��E�g� ����`�%���m���%W�A�1l���� �&��?�}*;_�z We�,�.�SB�]8Z��+��2�$R,��yq�s䯋�}�ȇ���Xlṳ�J ^�X�b[�/��y�Hqy��楾zպE��)��իR��R��H�`���p��hV5�Ha���8��y,�uq%p��6.�|H~����g�adx���6l����멀,�y�’�:Z��2��f25�K�iM�aWW�,��b�����l�e����c3qf��u >m�Lic(Q���1�A)���.(Q�tx�L� 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Aqui você encontra absolutamente tudo sobre as notícias de Penedo e região, famosos, TV, entretenimento, esportes, política e tecnologia. <a href="https://boainformacao.com.br/politica-de-privacidade/">Veja a política de privacidade do nosso site!</a><div class="footer-email-wrap">Contato: <a href="mailto:contato@boainformacao.com.br">contato@boainformacao.com.br</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>SIGA-NOS</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/boainformacao.com.br" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="http://instagram.com/boainformacao" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://br.pinterest.com/pin/703265298037591426/" 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