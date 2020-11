10 notícias de tecnologia para você começar o dia (05/11)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (04). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Ataque hacker pode ter atingido STJ; PF investiga. Após fazer uma correção para indisponibilidade do sistema, os técnicos da Corte encontraram arquivo suspeito que pode ser um vírus.

2. Xiaomi Mi 10T chega ao Brasil dia 12 de novembro. Anunciados no final de setembro, a nova linha de celulares Mi 10T recebeu atualizações de hardware e manteve preços atraentes.

3. Black Friday 2020: Smartphones Xiaomi para ficar de olho. Conheça os principais modelos da fabricante para aproveitar melhor a Black Friday no Brasil.

4. Google divulga falha grave no GitHub após 104 dias sem solução. Plataforma ainda pediu dois dias além da extensão do prazo para resolver o problema.

5. Brecha de segurança no Windows permite que hackers controlem PCs. Equipe de segurança do Project Zero, encabeçado pela Google, encontrou o problema; Microsoft tranquiliza usuários.

6. Devil May Cry 5: SE ganha gameplay incrível de Vergil no PS5. Novos vídeos de Devil May Cry 5 apresentam jogabilidade com Vergil e o tenso modo Legendary Dark Knight.

7. Gran Turismo 7 chega ao PS5 no primeiro semestre de 2021 [RUMOR]. Data de lançamento de Gran Turismo 7 surgiu em uma propaganda do PlayStation.

8. PIX: 1º dia de funcionamento movimentou quase R$ 150 mil. Segundo o Banco Central, já são mais de 60 milhões de chaves cadastradas.

9. Eleições Americanas: Waymo ‘esconde’ carros autônomos temendo caos. A frota da companhia foi retirada temporariamente das ruas de São Francisco e guardada em ‘local seguro’, na cidade de Mountain View.

10. Código-fonte de Watch Dogs Legion pode ter sido hackeado. Roubo de código-fonte de Watch Dogs Legion pode ter relação com o ataque hacker à Ubisoft e Crytek em outubro.