10 notícias de tecnologia para você começar o dia (06/11)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (05). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Ataque hacker ao STJ é o pior da história do Brasil. Após fazer uma correção para indisponibilidade do sistema, os técnicos da Corte encontraram arquivo suspeito que pode ser um vírus.

2. Nokia 5.3 é lançado no Brasil por R$ 1.899 com produção nacional. A Nokia anunciou o lançamento do smartphone Nokia 5.3, produzido no Brasil em parceria com a Multilaser.

3. Review Xbox Series S: até que ponto vale o custo-benefício? O Voxel testou bastante o Xbox Series S nos últimos dias e traz o veredito sobre o novo console de entrada da Microsoft.

4. Ransomware: hackers cobram resgate da base de dados do STJ. Até mesmo os backups dos sistemas da Corte foram sequestrados.

5. Mensagens ‘autodestrutivas’ finalmente chegam ao WhatsApp. Recurso não está ativado por padrão e só deve ser usado ‘com pessoas nas quais você confia’.

6. Review Xbox Series X: o monstro chegou e não está para brincadeiras. Por diversos dias, testamos o novo console da Microsoft e aqui está o veredito sobre o Xbox Series X.

7. Conta digital do PicPay passa a render mais que de outras fintechs. Válida para pessoas físicas, a princípio, novidade se estende até dezembro deste ano.

8. Paulo Guedes diz que Brasil terá uma moeda digital em breve. Em evento, ministro da Economia não deu detalhes da ideia, mas elogiou avanço do projeto no Banco Central.

9. Chicago PD: veja fotos de Nicole Ari Parker na 8ª temporada da série. A atriz Nicole Ari Parker chega para reforçar o elenco da 8ª temporada de Chicago PD; veja!

10. Hearthstone: conheça Sussurros Sanhosos, o novo card do game! Voxel revela com exclusividade uma nova carta de Hearthstone, a Sussurros Sanhosos.