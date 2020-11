10 notícias de tecnologia para você começar o dia (10/11)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (09). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Hyperloop de passageiros faz 1ª viagem com um sucesso. Dupla de funcionários da Virgin Hyperloop completou trajeto de 500 metros a 172 km/h.

2. Vacina contra covid-19 da Pfizer é 90% eficaz, aponta estudo. As empresas farmacêuticas são as primeiras na apresentação de dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em larga escala, que incluiu o Brasil.

3. Windows 10 e iOS 14 são hackeados em 5 minutos no TiancuCup. Navegadores populares, como Chrome, Safari e Firefox, também caíram.

4. Primeiros caixas eletrônicos de criptomoedas chegam ao Brasil. Empresa dos Estados Unidos trouxe ao país 10 máquinas que permitem venda e compra de criptoativos.

5. Black Friday Chinesa: produtos da Xiaomi para aproveitar. Separamos uma série de produtos da marca Xiaomi no site AliExpress que já estão em promoção para o Single’s Day.

6. Rockstar revela lista de jogos retrocompatíveis para PS5 e Xbox Series X/S. De Bully a Red Dead Redemption, vários jogos da produtora estão confirmados. GTA V e Red Dead Redemption 2 ficam de fora.

7. Black Friday 2020: celulares Motorola para colocar no carrinho. Listamos os melhores modelos da marca para considerar nas promoções da Black Friday Brasil.

8. Privatizada! Copel Telecom é vendida por R$ 2,4 bilhões. Leilão na bolsa B3 teve competição acirrada pela compra da última telecom estatal do Brasil.

9. Konami volta atrás e desabilita compatibilidade de PT com o PS5. Durante distribuição antecipada do PS5 para analistas e veículos de mídia, houve relatos de que era possível rodar PT no console da Sony.

10. Amapá sem luz: privatização da companhia elétrica pode ser desfeita. O presidente do Senado Davi Alcolumbre solicitou que o fornecimento de energia elétrica dos 16 municípios do Amapá sejam feitos pela Eletronorte.