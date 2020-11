10 notícias de tecnologia para você começar o dia (11/11)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (10). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. 11/11: como funciona o Single’s Day, a Black Friday Chinesa? Esse Black Friday antecipado tem origem em uma celebração chinesa chamada Single’s Day (“Dia dos Solteiros”, em português) e acontece anualmente no dia 11 de novembro.

2. 7 novidades do evento do chip ARM da Apple. A Apple realizou o One More Thing, um evento online para apresentar os novos computadores equipados com seu chip proprietário baseado na arquitetura ARM, o M1.

3. Anvisa suspende testes da CoronaVac após morte sem relação com vacina. Diretor do Instituto Butantan afirma ficou surpreso com a suspensão.

4. Mineiros terão acesso a energia solar sem investir em equipamentos. Empresas começam a disponibilizar eletricidade fotovoltaica para residências com descontos de cerca de 15%.

5. Xbox Series X|S no Brasil e estoque em lojas: “Recepção gigantesca”, diz MS. Vocês repararam que o Xbox Series X fica num “vai e vem” nos estoques de lojas brasileiras, né? Conversamos com Bruno Motta, responsável pelas operações da marca no país, sobre isso e mais!

6. Resident Evil: Village exibe cenas reais de gameplay em marketing do PS5. O vídeo promocional com a tenista Naomi Osaka mostrou cenas inéditas do gameplay de Resident Evil: Village; confira!

7. Celeste: criadora confirma que a personagem principal é transgênero. Criadora usa seu blog pessoal para comentar que Madeline é canonicamente trans.

8. ‘5G’: Claro, Motorola e Samsung terão que se explicar Procon-SP. Órgão traz, entre outras dúvidas, questões sobre a legalidade da oferta de serviços e como consumidores são avisados sobre eventuais restrições.

9. Xbox Game Pass recebe EA Play e muitos jogos no SerieS X/S e PC. Só a parceria com a EA Play já renderam aproximadamente 85 novos títulos; confira as datas que outros games estarão disponíveis!

10. MacBook Air com M1 é o primeiro Mac com ARM. Fabricante promete mais velocidade que 98% dos notebooks presentes no mercado.