10 notícias de tecnologia para você começar o dia (13/11)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (12). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Mercado Livre terá 5 novos centros de distribuição no Brasil. Serão 3 novas localidades no estado de São Paulo, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais.

2. Xbox Series X: é FALSA a imagem da bolinha de Ping Pong suspensa no cooler. A bolinha suspensa na ventilação do Series X parecia interessante — ou, pelo menos, seria se realmente fosse verdade; veja o motivo!.

3. Xiaomi lança celulares Mi 10T no Brasil com tela de 144 Hz e 5G. Além de display de alta frequência, aparelhos capricham na câmera e bateria.

4. Loading de Spider-Man no PS5 é tão rápido que mal dá para contar. O usuário que compartilhou o vídeo mal conseguiu contar o tempo que o SSD do PS5 demora para processar o game; confira!

5. Auxílio Emergencial será retomado se houver 2ª onda de covid-19. Embora o governo não espere uma 2ª onda de covid-19, o ministro Paulo Guedes garantiu que o auxílio emergencial será prorrogado caso os casos cresçam de forma alarmante.

6. Banco Inter vai ‘vender energia solar’ em Minas Gerais. Consumidores poderão economizar até 15% na conta de luz.

7. Devil May Cry 5 SE: vídeo compara performance entre o Series X e PS5. Segundo comparação, o Xbox Series X e o PS5 são quase iguais em alguns casos, mas em outros um supera o outro!

8. PS5: nova atualização permite acessar jogos do PS4 via HD externo. Bem a tempo do lançamento do PS5, a Sony disponibiliza suporte a jogos de PS4 por armazenamento externo.

9. ‘Novela Fortnite’: Epic não terá que pagar indenização à Apple. Empresas estão batalhando judicialmente por causa da saída de Fortnite da App Store.

10. Chefão da Sony diz que PS5 é um verdadeiro salto de geração. A informação foi revelada em uma carta de de Jim Ryan comemorando o lançamento do console.