10 notícias de tecnologia para você começar o dia (24/11)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (23). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Banco no Brasil agora permite fazer Pix pelo WhatsApp. Ação via conversa no mensageiro funciona também por comandos de mensagem de voz.

2. Criança se revolta ao ganhar um PS5 ao invés do Xbox Series X. Vídeo viral mostra um presente de aniversário que deu errado: o garoto queria um Xbox Series X e não gostou nadinha da surpresa.

3. Damon lança novas motos elétricas HyperDrive ‘mais baratas’. Apesar de mais baratas, as versões Hypersport SE e SX trazem o sistema de alerta de acidentes dos modelos premium.

4. PS5 já vendeu todas as unidades produzidas, diz Sony. PS5 tem se mostrado bastante popular entre o público.

5. Ao vivo: China vai à Lua hoje (23) e trará ‘lembrancinhas’. Foguete Longa Marcha 5 deve ser lançado na semana que vem e marca algumas ‘primeiras vezes’ do país asiático.

6. Cyberpunk 2077 já está com alguns jogadores – cuidado com spoilers!Algumas cópias de Cyberpunk 2077 já foram parar nas mãos de jogadores.

7. Realme quer fabricar celulares no Brasil. Empresa chinesa chega ao país em breve, com foco inicial no comércio online.

8. Jogadores estão colocando o disco ao contrário no PS5. Jogadores estão relatando sobre erros de leitura dos discos no PS5 e como eles perceberam a gafe depois de algum tempo.

9. Linus Torvalds elogia Apple M1, mas pede que MacBooks rodem Linux. Desenvolvedor responsável pelo kernel do Linux debateu o assunto com colegas em um fórum recentemente.

10. Cientistas descobrem forma inédita de gerar cores. As cores inéditas foram obtidas por interferência óptica feita pela interação de ondas de luz em dois pedaços de filme superpostos.



Fonte: Tecmundo