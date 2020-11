10 romances entre personagens de séries que não durariam na vida real

O que seria das séries sem os seus conflitos, não é mesmo? E o que seria das séries que apostam em conflitos românticos sem seus casais com muita química e também muitas possibilidades dramáticas para serem trabalhadas?

Embora tudo isso seja divertido de ser assistido, fica a dúvida: será que esses casais de séries seriam plenamente felizes na vida real?

Pensando nessa suposição, nesta lista, vamos imaginar como seriam alguns dos casais mais famosos formados por personagens de séries na vida real. O cotidiano deles se aplicaria facilmente na realidade?

Vejamos:

10) Rachel e Ross, de Friends

(Reprodução)Fonte: NBC

Um dos casais de Friends que possuem mais foco ao longo das dez temporadas é o formado por Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer). Desde o primeiro episódio, quando Rachel chega ao Central Perk vestida de noiva e se encontra com Ross, sabemos que muitas águas iriam rolar até o desfecho dos dois.

Por conta da personalidade do casal e também dos diversos conflitos, que às vezes são muito pequenos, sabemos que, se os dois existissem na vida real, não ficariam muito tempo juntos, já que acabariam se odiando aos poucos.

9) Penny e Leonard, de The Big Bang Theory

(Reprodução)Fonte: CBS

O casal a seguir, quase inabalável, foi mudando ao longo das temporadas e se tornando um tipo muito comum na vida real. No entanto, Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki), de The Big Bang Theory, mesmo com toda a química que possuem, certamente se separariam na realidade.

Além de todas as diferenças que eles possuem, o romance dos dois acabou caindo na famigerada rotina — nem todo o amor envolvido conseguiria superar essas questões.

8) Marge e Homer, de Os Simpsons

(Reprodução)Fonte: Fox

Diferente do casal anterior, Marge e Homer possuem um casamento duradouro que consegue, de alguma forma pelo visto na série, manter a chama do amor acesa. No entanto, há outros fatores que colocam em dúvida se o relacionamento dos dois sobreviveria na realidade. O principal deles talvez seja o jeito de Homer, que convenhamos, exige muita paciência para conseguir lidar.

7) Monica e Chandler, de Friends

(Reprodução)Fonte: NBC

Inicialmente, eles eram apenas amigos, mas acabaram se apaixonando um pelo outro com o passar dos episódios. Monica (Courtney Cox) e Chandler (Matthew Perry), de Friends, possuem muita química. Mas no mundo real, as personalidades dos dois talvez os separasse. Afinal, quanto mais as diferenças fossem colocadas à prova, menos eles conseguiriam lidar com isso.

6) Hannah e Adam, de Girls

(Reprodução)Fonte: HBO

No começo de Girls, Adam (Adam Driver) parecia ser incapaz de estar em um relacionamento estável com alguém. Aos poucos, vimos ele e Hannah (Lena Dunham) amadurecerem nesse aspecto. O romance entre os dois, por mais que tenha muita cumplicidade, mostra muito como, na vida real, muitas questões podem afetar o bom funcionamento de um namoro.

5) April e Andy, de Parks and Recreation

(Reprodução)Fonte: NBC

Parks and Recreation era uma daquelas séries cheias de pessoas com características próprias e diferentes umas das outras. Embora April (Aubrey Plaza) e Andy (Chris Pratt) tivessem lutado muito para ficar juntos, a maturidade de Andy talvez fosse um problema na vida real, o que certamente os afastaria.

4) Fleabag e o Padre, de Fleabag

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

A 2ª temporada de Fleabag apresenta um personagem (vivido por Andrew Scott) que conquista o coração da protagonista (interpretada por Phoebe Waller-Bridge), bem como o do público. Na vida real, o romance entre eles, assim como na série, não funcionaria pelo simples fato de ser um padre com seus valores muito marcados.

3) Pam e Jim, de The Office

(Reprodução)Fonte: NBC

Conforme o tempo fosse passando, o relacionamento entre Pam (Jenna Fischer) e Jim (John Krasinski) poderia esfriar muito se acontecesse na vida real. Questões relacionadas a trabalho poderiam afetar diretamente muita coisa nesse romance.

2) Eleanor e Chidi, de The Good Place

(Reprodução)Fonte: NBC

Desde o início de The Good Place, parecia que Eleanor (Kristen Bell) e Chidi (William Jackson Harper), opostos em todos os sentidos, iriam realmente acabar em um romance. Talvez por conta disso, com temperamentos amplamente diferentes, o relacionamento entre os dois não durasse muito na vida real.

1) Amy e Jake, de Brooklyn Nine Nine

(Reprodução)Fonte: Fox

Amy e Jake são opostos em quase todos os sentidos, mas de alguma forma se complementam em Brooklyn Nine Nine. Mas até para o ser mais romântico e otimista que possa existir, não há muitas chances deste relacionamento resistir a tantos desafios que a realidade poderia impor.