1º astronauta negro a morar na ISS viraliza com vídeo da Terra

Do espaço, Victor Glover Jr, o primeiro homem negro a morar na Estação Espacial Internacional (ISS), gravou um vídeo emocionado com a incrível vista da Terra. Integrante do quarteto de astronautas que chegou à estação espacial na terça-feira (17), Victor não conteve a emoção ao avistar o planeta do espaço.

“O vídeo simplesmente não faz justiça, é bastante surpreendente”, comenta Victor Glover Jr no vídeo, enquanto aponta a câmera para a Terra. Rapidamente, o vídeo viralizou no Twitter, assim como vários relatos de perspectivas incríveis de astronautas durante os intervalos em suas missões espaciais.

É a primeira vez de Victor no espaço, assim como é a primeira vez que um homem negro faz parte de uma longa missão na ISS, enquanto mora na estação espacial. Não é a primeira vez que negros passaram pela estação, mas todos os demais foram por missões mais curtas.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020