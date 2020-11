3 mulheres cientistas que influenciaram a teoria da evolução

Rosalind Franklin

(1920 – 1958)

Rosalind Franklin nasceu em Londres em 1920. A principal contribuição de Franklin para a evolução veio na forma de ajudar a descobrir a estrutura do DNA. Trabalhando principalmente com cristalografia de raios-x, Rosalind Franklin foi capaz de determinar que uma molécula de DNA era de fita dupla com as bases de nitrogênio no meio, com uma estrutura de açúcar nas partes externas. Suas fotos também provaram que a estrutura era uma espécie de escada torcida chamada de dupla hélice.

Ela preparava um artigo explicando essa estrutura quando seu trabalho caiu nas mãos de James Watson e Francis Crick, supostamente sem sua permissão. Embora seu artigo tenha sido publicado ao mesmo tempo que o artigo de Watson e Crick, ela só recebe uma menção na história do DNA. Aos 37 anos, Rosalind Franklin morreu de câncer no ovário, por isso não recebeu o Prêmio Nobel por seus trabalhos como Watson e Crick.

Sem a contribuição de Franklin, Watson e Crick não teriam sido capazes de apresentar seu artigo sobre a estrutura do DNA assim que o fizeram. Conhecer a estrutura do DNA e mais sobre como ele funciona tem ajudado os cientistas da evolução de inúmeras maneiras. A contribuição de Rosalind Franklin ajudou a estabelecer a base para outros cientistas descobrirem como o DNA e a evolução estão ligados.

Mary Leakey

(1913 – 1996)

Mary Leakey nasceu em Londres e, depois de ser expulsa da escola em um convento, passou a estudar antropologia e paleontologia na University College London. Ela fez muitas escavações durante as férias de verão e finalmente conheceu seu marido Louis Leakey depois de trabalharem juntos em um projeto de livro. Juntos, eles descobriram um dos primeiros crânios de ancestrais humanos quase completos na África. O ancestral simiesco pertencia ao gênero Australopithecus e usava ferramentas. Este fóssil, e muitos outros que Leakey descobriu em seu trabalho solo, no trabalho com seu marido e, mais tarde, no trabalho com seu filho Richard Leakey, ajudou a preencher o registro fóssil com mais informações sobre a evolução humana .

Jane Goodall

Jane Goodall nasceu em Londres e é mais conhecida por seu trabalho com chimpanzés. Estudando as interações familiares e os comportamentos dos chimpanzés, Goodall colaborou com Louis e Mary Leakey enquanto estudava na África. Seu trabalho com os primatas , junto com os fósseis que os Leakey descobriram, ajudaram a descobrir como os primeiros hominídeos podem ter vivido. Sem nenhum treinamento formal, Goodall começou como secretária dos Leakey. Em troca, eles pagaram por sua educação na Universidade de Cambridge e a convidaram para ajudar a pesquisar chimpanzés e colaborar com eles em seu trabalho humano inicial.

E então, gostou de conhecer essas três importantes cientistas?

