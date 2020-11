3 podcasts para aprender mais sobre preconceito e racismo

Os podcasts ganham cada vez mais espaço a cada dia que passa. Os programas são versáteis, podem abordar diversos assuntos, com distintas possibilidades de duração, ter caráter mais ou menos informal e assim por diante. Além disso, por meio dos podcasts as pessoas podem compreender melhor uma gama de assuntos com maior profundidade e praticidade. Por isso, são uma ótima opção para os vestibulandos, por exemplo.

Há programas em diversas plataformas que atendem a diversos públicos, e os comunicadores negros não ficaram de fora desse processo. Há muitos podcasts pensados por e para pessoas negras com o objetivo de discutir temas importantes da sociedade, como política, cultura, cinema. Muitos desses programas bordam assuntos sérios que estão em debate no momento, como o racismo.

Pensando nisso, selecionamos três programas feitos por pessoas negras para você aprender mais sobre preconceito e racismo e aumentar o seu repertório sociocultural. Confira!

Negra Voz Podcast

Em primeiro lugar, recomendamos um programa do jornalista Tiago Rogero. O jornalista decidiu colocar em ação a ideia de criar um podcast após um encontro que teve com a escritora Conceição Evaristo. A conversa o motivou a criar um conteúdo contando as versões da história que não são veiculadas pelos grandes meios de comunicação. Assim surgiu o podcast de História Negra do Brasil do jornal O Globo. Acesse aqui.

AfroPai

Em segundo lugar, trazemos o primeiro podcast do Brasil a tratar sobre paternidade preta. Assim, o programa abre janelas para conversas sobre as dificuldades de ser um pai negro no nosso país, bem como apresenta semelhanças e debate problemas com a criação dos filhos. Além disso, o podcast, que recebe convidados quinzenalmente, aborda de forma séria o debate antirracista, trazendo o enfrentamento às diversas formas de racismos que atingem a população negra brasileira. Clique aqui e confira.

Infiltrados no Cast

Por fim, apresentamos o Infiltrados no Cast, programa que trata a questão do racismo de forma mais contundente. Com discussões políticas, sociais e culturais, esse podcast têm diversos episódios nos quais traz pensadores negros para debater sobre os assuntos mais importantes da sociedade. O programa apresenta um viés que não costuma aparecer no mainstream. Apresentado por Ale Santos, o podcast conta com especiais como o episódio “Os maiores racistas da história brasileira”, que nos ajuda a saber mais sobre os intelectuais que propagaram a superioridade das pessoas brancas no país.

