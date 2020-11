4 alternativas ao Google Fotos

A Google anunciou que, a partir de junho de 2021, o serviço de armazenamento na nuvem Google Fotos deixará de oferecer espaço ilimitado para uploads, passando assim a oferecer apenas a quantidade de 15 GB em modalidade gratuita. A empresa revelou ainda que a mudança não afeta os dados já presentes na plataforma, mas vai impactar apenas os arquivos enviados a partir da data limite.

Se você utiliza o serviço da Google ou planeja passar a utilizar outra solução em paralelo para armazenar suas fotos em nuvem, separamos algumas alternativas gratuitas e por assinatura que você pode considerar.

App Google One integrado ao Android.Fonte: Reprodução/ Google

Google One

Lançado em 2018, o serviço da Google que também é dedicado a armazenamento de arquivos em nuvem, ganhou recentemente o recurso de backup automático de dados, atuando com upload de fotos, vídeos, contatos, documentos e mais. O serviço já está disponível para Android e iOS e também pode ser utilizado de maneira gratuita com espaço limitado ou por meio de assinatura para quem precisa de mais espaço.

Em sua modalidade gratuita, o Google One oferece 15 GB de armazenamento, que compartilha espaço de fotos, vídeos e mais dados em uma mesma conta. Para ter mais espaço, os usuários precisam considerar investir a partir de R$ 6,99 no plano mensal que oferece 100 GB de espaço.

Onedrive

O serviço da Microsoft apresenta uma solução similar ao Google Fotos, mas funcionando com uma integração maior com sistema operacional Windows, assim como acontece com o Google Drive no Android e Chrome OS. Assim como outros serviços do segmento, o Onedrive não armazena apenas fotos, mas pode salvar também arquivos, configurações e realizar o backup automático de pastas selecionadas.

Em sua modalidade gratuita, o serviço oferece 15 GB de espaço, podendo oferecer até 30 GB em oferta para quem ativar o upload automático de fotos em seu dispositivo móvel. Caso queira mais espaço, o serviço oferece planos a partir de R$ 5 ao mês com volumes iniciais de 100 GB.

Serviço da Microsoft é integrado ao Windows mas também pode ser acessado por dispositivos móveis.Fonte: Reprodução/ Microsoft

Amazon Cloud Drive

A Amazon, que é muito conhecida pelo seu renomado e-commerce internacional, também oferece diversos serviços web por meio de sua plataforma igualmente renomada AWS. O Amazon Cloud Drive pode ser utilizado tanto no PC quanto em dispositivos móveis, e assim como seus concorrentes, oferece um espaço limitado gratuitamente.

Na modalidade gratuita, todos os usuários têm acesso a 5 GB para o armazenamento de fotos e arquivos em geral. Para os assinantes do Amazon Prime, que é um serviço que oferece descontos na Amazon, acesso ao Prime Vídeo, Prime Music e Twitch Prime, o espaço de armazenamento é ilimitado, de modo que a assinatura do Amazon Prime sai por R$ 9,90. Ainda é possível ter mais espaço por meio de planos anuais de US$ 11 para 100 GB ou US$ 59 para 1 TB.

Assinantes Amazon Prime têm benefícios na nuvem da empresa.Fonte: Reprodução/ Amazon

Dropbox

O Dropbox é outro serviço bastante popular no segmento, funcionando não só para o armazenamento de fotos, mas também para arquivos diversos. Em sua modalidade gratuita, o Dropbox Basic, o serviço oferece apenas 2 GB de armazenamento, permitindo uploads do PC e também de dispositivos móveis por meio do app.

Os planos de assinatura do serviço são anuais, partindo dos US$ 119,88 para 2 TB de espaço, tendo ainda opções de pacotes corporativos para armazenamento de dados de diversos usuários. O serviço conta ainda com um período de avaliação de 14 dias que oferece 3 TB de armazenamento.

Dropbox é compatível com dispositivos móveis, web e PC.Fonte: Reprodução/ Dropbox