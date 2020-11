4 aplicativos gratuitos para te auxiliar na escrita

Escrever um bom texto nem sempre é tarefa fácil. Contudo, hoje podemos contar com o auxílio da tecnologia.

Confira a seguir 4 aplicativos que você pode consultar quando estiver escrevendo.

Dicio

O Dicio é um aplicativo de dicionário gratuito. Porém não se engane, embora seja gratuito, trata-se de um ótimo dicionário, completo e confiável.

Além das definições das palavras, o Dicio tem a Palavra do dia e um Quiz. A palavra do dia é a definição de um termo que aparece na tela inicial do aplicativo. Além disso, você pode recebê-la diariamente por notificação.

Já o Quiz é um jogo que apresenta o conceito de um termo e você tem que selecionar a palavra de sentido correspondente. Tanto a Palavra do dia quando o Quiz são recursos ótimos para você aprender novas palavras.

Sinônimos

A repetição de palavras em um texto é considerada um defeito de escrita. Logo, nada mais útil que um dicionário de sinônimo, não é mesmo? O Sinônimos é um aplicativo bastante completo e que apresenta ótimas sugestões de palavras de mesmo sentido ou de sentido aproximado.

Conjugação

Conjugar os verbos corretamente é tão importante como a pontuação, a concordância e a regência em um texto. Contudo, é normal que tenhamos dúvidas quanto à conjugação de alguns verbos. Para isso, basta você digitar o infinitivo de um verbo no aplicativo que ele lhe apresentará todas as conjugações.

VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa)

Se você estuda para concursos, já deve ter ouvido o termo Ortografia Oficial, que nada mais é que a ortografia estabelecida oficialmente no Brasil.

Desenvolvido pela Academia Brasileira de Letras, o VOLP é um aplicativo para você conferir a ortografia correta das palavras. Além disso, ele informa também o plural dos termos pesquisados, o que costuma gerar dúvidas em alguns casos, como em palavras compostas que possuem hífen.

Conheça os aplicativos antes de baixá-los

Os 4 aplicativos indicados aqui possuem sites correspondentes, os quais você pode acessar e conhecer agora mesmo, clicando no nome de cada um.

Gostou do texto? Deixe seu comentário e faça-nos sugestões sobre as dúvidas que você tem referentes ao uso da língua portuguesa.