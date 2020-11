4 atitudes para reduzir o estresse antes das provas

O estresse pode ser inevitável antes de provas importantes. Quem se prepara para concursos públicos e vestibulares sabem bem como é isso.

Vai chegando perto do dia da avaliação e parece que tudo fica mais tenso. O corpo começa a trazer dores sem motivos aparentes, a paciência se esgota facilmente, o sono fica inconstante…

São muitos os sintomas que surgem quando se é um estudante estressado.

Para lhe ajudar na época de provas, separamos quatro dicas práticas para você reduzir esses danos, que podem até ser decisivos em seu desempenho.

1. Limpe sua sala e sua mesa

Você já ouviu o ditado “Uma mesa desordenada é um sinal de uma mente desordenada”?

Acontece que não é apenas algo que sua mãe diz para que você limpe o quarto. É cientificamente correto. [1]

Quanto mais desordem você tiver em sua área de trabalho, menos você será capaz de se concentrar na preparação para o exame. Isso ocorre porque seu cérebro está sendo bombardeado por muitas distrações.

A desordem física sobrecarrega seu cérebro e prejudica sua capacidade de pensar, o que leva ao estresse.

Portanto, você precisa limpar sua mesa e seu quarto. Faça o seguinte para se organizar :

Reduza o máximo que puder em sua área de trabalho. Livre-se de tudo que não precisa estar lá, por exemplo, fotos, lanches, grampeadores. Mova-os para fora da vista ou para fora do seu quarto completamente.

Use gavetas. Guarde as coisas em suas gavetas ou guarda-roupa. As únicas coisas que você deve ter em sua mesa são as ferramentas e os livros de que precisa para concluir sua tarefa atual.

Limpe seu espaço. Agora que você limpou seu espaço, limpe bem sua mesa e seu quarto.

Arrume o espaço antes de encerrar o dia. Reserve 5 minutos no final do dia para limpar tudo, para que você possa começar de novo amanhã com uma mesa organizada e uma mente organizada.

2. Reduza o uso do smartphone

Quem diria que seu celular poderia causar estresse?

A pesquisa mostra que o uso excessivo de telefones celulares não só causa estresse, mas também pode ter um impacto negativo em sua saúde mental. [4]

Então é hora de ficar esperto com o seu smartphone. Aqui estão algumas coisas que você pode tentar:

Verifique seus feeds de mídia social apenas uma ou duas vezes por dia.

Desligue todas as notificações.

Coloque o telefone no modo avião ou, melhor ainda, desligue-o após as 21h.

3. Tome um pouco de sol todos os dias

Outra forma de aumentar seus níveis de serotonina é aumentar sua exposição à luz solar.

Escolha qualquer lugar: no quintal, na varanda, na janela do quarto… de 5 a 15 minutos de luz solar por dia será o suficiente para manter seus níveis de serotonina em uma faixa saudável.

Mas lembre-se de usar um chapéu e de aplicar protetor solar se for ficar exposto ao sol por mais de 15 minutos.

4. Escreva o que te preocupa

Está provado que se você reservar alguns minutos para escrever sobre seus medos antes de fazer o exame, isso ajudará a reduzir sua ansiedade e melhorar suas notas. [9]

No experimento, os alunos foram convidados a concluir uma breve tarefa de redação expressiva antes de fazer uma prova.

Os resultados mostraram que fazer a tarefa de redação melhorou significativamente as notas dos alunos nas provas, especialmente aqueles que costumavam ficar ansiosos para fazer as provas.

Simplesmente escrever sobre suas preocupações antes de um exame pode melhorar suas notas – então faça isso antes de seu próximo exame!