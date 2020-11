4 biografias de personalidades negras influentes

Ficar por dentro da vida e trajetória de pessoas influentes nos ajudam a compreender melhor a sociedade como um todo e suas diversas questões. No dia 20 de novembro comemora-se o dia da Consciência Negra. Por isso, selecionamos quatro biografias de personalidades negras que podem inspirar você, acompanhe!

Martin Luther King – A Autobiografia

Martin Luther King marcou uma época sendo um dos líderes do movimento negro nos Estados Unidos nas épocas de 50 e 60.

Ele influência uma legião de jovens e adultos que lutam contra a discriminação racial, a desigualdade e a exclusão social.

Embora o livro chama-se a autobiografia, ele não foi escrito propriamente por Luther King. Na verdade, foi escrito por um historiador da Universidade Stanford, Clayborne Carson.

Carson, teve acesso a um arquivo inédito com textos autobiográficos como cartas, diários e gravações que pertenciam a Luther King e transformou o acervo em uma biografia.

Nelson Mandela – Longa Caminhada Até a Liberdade

Em 1994, Nelson Mandela torna-se presidente da África do Sul e coloca fim há décadas de segregação racial no país, pratica conhecida como Apartheid.

Mandela tornou-se símbolo de uma nação, tornou-se um dos maiores líderes políticos da história. A saber, ele passou 27 anos preso por conta da sua luta contra o racismo.

Na obra, é possivel ficar por dentro da sua trajetória em detalhes, passando por momentos de sua infância, pelo início da sua consciência política, assim como sua luta contra a discriminação racial, além de detalhes sobre os anos que ficou preso.

Michelle Obama – Minha história

Michelle Obama tornou-se a primeira mulher negra a torna-se primeira-dama da maior potência mundial, os Estados Unidos da América.

Por tempos, foi considerada uma das personalidades mais admiradas do mundo. Seu marido Barack Obama, também foi o primeiro presidente negro da história do país.

Na autobiografia, Michelle conta detalhes de sua infância em Chicago até os 8 anos que viveu na Casa Branca, um relato franco e inspirador.

Oprah Winfrey – Uma biografia

Oprah Winfrey é uma das personalidades mais influentes do mundo. Seu nome aparece na lista de bilionários da revista Forbes.

Além disso, Oprah é uma das maiores apresentadoras da história dos EUA, atingindo número de audiência astronômicos.

Entretanto, Oprah não teve uma vida fácil antes da fama. Passou a infância do sul do país e teve de conviver com diversos problemas, como a discriminação racial.

A biógrafa Kitty Kelley aborda diversas fases da vida da apresentadora, passando por altos e baixos, fornecendo um retrato fiel da vida de Oprah.

E então, gostou de conhecer essa lista de biografias? Tem alguma que faltou incluir?

