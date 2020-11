4 dicas do que fazer quando você é um concurseiro ocupado

Você está ocupado com o trabalho, família, afazeres domésticos, vida social… e ainda precisa estudar. Como você equilibra tudo? Bem difícil, não é mesmo? Selecionamos cinco dicas favoritas de gestão de tempo para concurseiros que têm a vida bem atribulada e precisa organizar seu tempo.

1 – Apenas diga não e foque no estudo

Quando você é levado aos seus limites, não é muito eficaz em nada do que tenta realizar. Determine suas prioridades no estudo para concursos e diga não a tudo que não se encaixa nelas.

Você nem precisa dar uma desculpa, mas se sentir que deve, recuse convites de amigos e deixe de fazer certas atividades que não tão urgentes. Diga que o tempo disponível que tem é para estudar e cuidar de sua família, e que lamenta não poder participar.

2 – Delegue

Você não precisa ter um jeito autoritário e mandão para delegar tarefas a outras pessoas. Pode ser um processo complicado no início.

Primeiramente, perceba que responsabilidade é diferente de autoridade. Você pode dar a alguém a responsabilidade de cuidar de algo por você já que se encontra ocupado, entretanto, sem dar a essa pessoa a autoridade que ela talvez não deve ter.

3 – Faça listas

As listas são ótimas para quase tudo: compras domésticas, recados, tarefas de casa. Libere espaço no cérebro colocando tudo o que você precisa estudar em uma lista. Pode fazê-la em um bloco de notas, caderno, notebook ou smartphone. Não importa o local, o essencial é manter a lista sempre atualizada.

Quando tentamos nos lembrar de tudo apenas com o poder do cérebro, especialmente quanto mais velhos ficamos, menos “massa cinzenta” parece que sobrou para as coisas realmente importantes, como estudar, por exemplo. Pode ter certeza que as listas ajudarão muito quando você estiver super ocupado.

4 – Tenha um cronograma de estudo

Ter um cronograma de estudos parece uma habilidade organizacional bastante básica. Entretanto, é incrível como muitos estudantes para concursos não exibem a autodisciplina que deveriam ter para alcançar o sucesso.

Adotar uma visão panorâmica de todos os meses de estudo que antecedem os concursos ajuda a manter o equilíbrio e evitar surpresas. De acordo com estudos, os melhores concurseiros dividem as tarefas em sua programação, estudando para os certames por mais tempo e de modo regular. Ou seja, tem um verdadeiro planejamento até o fatídico dia da prova.