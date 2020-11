4 dicas para escrever uma ótima redação

Todo estudante sabe que fazer uma boa redação é decisivo para ser aprovado num vestibular. Um texto bem escrito garante uma média significativa de pontos e coloca o candidato a frente de muitos concorrentes. No entanto, nem sempre é fácil dar conta dos critérios exigidos. Por isso, é preciso muita dedicação, leitura e treino.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas que podem transformar você em uma fera da redação.

Como escrever uma boa redação?

1. Avalie provas anteriores

Primeiramente, pesquise e estude cuidadosamente edições anteriores da prova que irá realizar. Entenda como funciona a proposta de redação e quais são os requisitos exigidos pela banca, pois isso facilitará o seu estudo. Procure redações de candidatos que foram classificados e tente absorver as estratégias aplicadas.

2. Treine todo dia

A melhor maneira de desenvolver a escrita é exercitando regularmente. Portanto, aproveite qualquer oportunidade que tinha pra escrever. Disserte sobre diversos assuntos, principalmente sobre os temas que já caíram em provas anteriores. Criar o hábito da escrita fundamental para dar segurança e experiência ao aluno, então se dedique ao máximo à escrita.

3. Atenção ao relógio

O tempo pode ser um grande vilão na hora da prova. Mas não é preciso temer o relógio. Reserve pelo menos uma hora e meia para escrever a redação e tente não se distrair nesse tempo. Escolha um dia da semana e escreva um texto cronometrando os minutos que gastou, pois isso vai te ajudar a ter uma ideia do ritmo que precisa aplicar para conseguir dar conta de toda prova no tempo disponível.

4. Defina com antecedência no seu posicionamento

Na hora de escrever a redação uma das principais preocupações do estudante é como se posicionar diante do tema proposto. O aconselhado é determinar a tese que defende enquanto estuda para a prova. Lembre-se que seu posicionamento deve ser coerente e estar de acordo a argumentação feita na introdução e no desenvolvimento do texto. Se preparar com antecedência dá mais tranquilidade ao estudante o otimiza o tempo de realização da prova.

