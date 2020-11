4 filmes e séries sobre a monarquia britânica

A monarquia britânica ou monarquia do Reino Unido compreende-se como a monarquia constitucional do Reino Unido e seus territórios ultramarinos.

A monarquia é comandada pelo monarca que pode ser um rei ou rainha. A atual monarca britânica é a Rainha Elizabeth II que herdou o trono após o falecimento do seu pai Jorge VI.

Cotada para vestibulares de todo país, assim como para o Enem. A monarquia inglesa precisa ser estudada. Por isso, selecionamos 4 filmes e séries para ajudá-lo, acompanhe!

The Tudors – Série – (2007)

A série busca demonstrar a Inglaterra do século XVIII durante o reinado de Henrique VIII. O início da trama consiste em mostrar sua tentativa de alcançar o trono, no meio desse caminho, acaba se apaixonando por Ana Bolena.



A obra, demonstra como eram realizadas alianças, assim como, traições e paixões em meio aos bastidores turbulentos da monarquia nesse período.

A Rainha – Filme – (2006)

O filme demonstra a repercussão após a morte da princesa Diana no ano de 1997. A rainha Elizabeth II resolve fechar-se no Palácio Balmoral para cumprir luto.



Enquanto isso, o recente primeiro-ministro Tony Blair, busca enfatizar ao povo britânico a necessidade de unir-se e aproximar-se da monarquia novamente.

O Discurso do Rei – Filme – (2010)

O longa conta a história de George que tornou-se gago desde os 4 anos de idade, tornando-se um problema para um membro da realeza britânica, devido a necessidade de realizar discursos.

Desde garoto até a vida adulta tratado pelos melhores especialistas no assunto e sem resultados significativos. Sua esposa então decide levá-lo a um terapeuta convencional e longe dos holofotes.

O terapeuta se comporta de igual para igual com o Duque de Iorque, como uma espécie de psicólogo e amigo, para ajudá-lo a assumir o maior desafia da vida de George: assumir o trono e realizar o “discurso do rei”, após a Inglaterra declarar guerra a Alemanha nazista.

The Crown – Série – (2016)

A série conta a história do reinado da Rainha Elizabeth II no Reino Unido. Ao longo das temporadas busca-se mostrar a adaptação da rainha ao trono.



Assim como, ela enfrenta as crises dos anos 50 e 60. E como a monarca encara as transformações realizadas nas décadas de 60 e 70 em um agitado mundo pós-guerra.

E então, gostou da nossa seleção de filmes e séries? Tem alguma outra que faltou citar? Conte para a gente!

Leia também – 4 filmes sobre a Independência dos Estados Unidos