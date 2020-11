4 filmes para quem adora tecnologia

Filmes sobre tecnologia são interessantíssimos, sobretudo por demonstrar que ela não tem limites e realmente revolucionou a sociedade. Além disso, as obras mostram como as inovações mudaram a forma dos seres humanos encararem a realidade.

Desse modo, eles acabam virando inspiração para diversas pessoas. Inclusive diversos cientistas e criadores de produtos se dizem inspirados em filmes e séries de tecnologia para criação dos objetos.

Assunto sempre atual, a tecnologia poderá aparecer em provas de vestibulares, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado nessa lista de longas, acompanhe!

Exterminador do futuro II (1991)

O longa conta a história de um ciborgue denominado T-800 que viaja no tempo enviado por John Connor então líder da resistência humana contra o exército de robôs que governa a Terra no futuro.



T-800 tem como missão salvar John Connor e sua mãe, de um ciborgue ainda mais evoluído o T-1000, a trama envolvente mostra como o futuro poderá ser tenebroso, ademais, trouxe às telas um conceito inovador na época.

Matrix (1999)

Trata-se de um dos filmes que aborda o futurismo, assim como a tecnologia mais aclamados pela crítica. Na trilogia, robôs androides aprisionam a humanidade dentro de uma realidade virtual perfeita.



Entretanto, o programador Thomas Anderson, descobre que todo o mundo é uma mentira e que somente ele poderá libertar a humanidade.



A obra possui um enorme avanço tecnológico com efeitos especiais de tirar o fôlego sobretudo para época que foi lançado.

O Jogo da Imitação (2015)

O filme mostra como o cientista Alan Turing construiu uma máquina capaz de traduzir códigos criptografados.



A saber, sua criação foi fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, visto que os britânicos anteciparam-se a investidas nazistas. Ele é considerado um dos pais da inteligência artificial.

Ela (2014)

O filme conta a história do escritor Theodore Twombly, interpretado por Joaquin Phoenix. Ele escreve cartas pessoais para pessoas que não conseguem por si mesmas. O escritor que passa por diversos problemas, entre um deles a depressão, resolve adquirir uma assistente virtual para auxiliá-lo.



Entretanto, Twombly acaba se envolvendo em um romance virtual com a assistente. No filme é possível entender abordagens de inteligência artificial em variadas escalas, assim como os robôs podem ultrapassar limites impostos e adquirir um nível de consciência maior.



E então, o que achou das sugestões de filmes? Já assistiu algum desses? Conte para a gente!

