4 livros para estudar a Proclamação da República

No Brasil, a data de 15 de novembro é marcada pelo acontecimento histórico da Proclamação da República. O ato, também conhecido como Golpe Republicano, marcou uma nova fase da política do Brasil, pois destituiu o então Imperador Dom Pedro II.

Desse modo, o golpe extinguiu o sistema imperialista do Brasil e baniu a família imperial brasileira. Tal acontecimento, é comemorado até hoje no país. No entanto, poucos sabem detalhes sobre esse marco histórico. Por nisso, neste 15 de novembro, apresentamos 4 livros ótimos para estudar a Proclamação da República. Confira abaixo!

1. Esaú e Jacó

Em primeiro lugar, apresentamos uma obra escrita por Machado de Assis em 1904. Apesar de ter cunho ficcional e contar a história da conturbada relação dos abastados irmãos gêmeos Pedro e Paulo, o enredo se localiza temporalmente nos finais do Império do Brasil. Desse modo, passa pelo momento da Proclamação e, assim, chega até o início da República. Além disso, o autor trabalha no romance outros acontecimentos históricos desse período.

2. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi

Já a nossa segunda dica é uma obra de José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro. Nesse sentido, a obra não é de caráter ficcional como a anterior, mas sim de cunho histórico. Nessa obra, o historiador apresenta os fatos da Proclamação da República sob o ponto de vista das classes mais carentes e marginalizadas da época.

3. Proclamação da República

Essa obra, por sua vez, conta esse episódio da história do Brasil por meio de uma personagem. Desse modo, Marcos Rey, autor da obra, nos traz a visão do repórter Boterinho, do jornal republicano O País. Assim, o repórter conduz o olhar do leitor ao final do Império no Brasil, com destaque ao fato que que este foi um movimento organizado sem a participação da maioria do povo brasileiro.

4. A formação das almas

Por fim, em A formação das almas, José Murilo de Carvalho ilustra a passagem do Brasil Império para a república por meio dos símbolos, imagens e mitos criados para originar a República. Desse modo, o historiador apresenta os heróis do período, bem como os hinos e a bandeira verde-amarela.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!