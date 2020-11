4 vantagens de escolher softwares originais

Quem é que nunca se perguntou o porquê de se investir em softwares licenciados quando uma rápida busca oferece inúmeras opções “alternativas”? Bem, existem diversas vantagens e, para que você não seja atacado por essa dúvida novamente, a Adobe decidiu elencar quatro benefícios básicos que não são encontrados em programas que, normalmente pagos, são oferecidos “de graça” e criam a tentação de serem baixados por estarem a um clique de distância, mesmo que duvidosa.

Não se assuste com o que parece básico nem subestime o fato de que algumas dessas características parecem óbvias. Afinal, nunca é demais destacar aquilo que pode ser a solução de um problema incômodo para o qual não parece haver solução e que, às vezes, pode ser resolvido com a simples origem da sua ferramenta de trabalho ou estudo. Aqui vão elas.

1 – Atualizações frequentes

Novos recursos, correções eventuais e melhorias substanciais constantes são encontrados apenas em softwares licenciados. Se há uma saudade que não existe é a de se ter uma versão específica em uma mídia física que para a qual não há implementações que acompanhem tendências mercadológicas.

Softwares recentes trazem o melhor desempenho possível, e assinaturas regularizadas garantem um ecossistema sólido, além da tranquilidade de que a sua atuação não será prejudicada por limitações comuns em soluções que não tenham conexão direta com os desenvolvedores do que é utilizado.

Softwares originais oferecem atualizações simplificadas e constantes (Fonte: Reprodução)

2 – Suporte técnico

Atenção constante e especializada faz parte de softwares originais. Mesmo que se ache que o suporte técnico nunca será necessário, pode chegar o momento em que ele precise entrar em ação – e, como ocorre com qualquer imprevisto, é melhor prevenir do que remediar.

Dúvidas gerais podem ser esclarecidas a qualquer momento, assim como, no caso do Adobe Creative Cloud, é oferecido um centro de ajuda e um fórum dedicado a toda a comunidade. Isso significa que questões comuns são respondidas por quem mais entende do assunto: aqueles que aproveitam o mesmo programa que você e, claro, criam-no.

Precisa de ajuda? Aposte em programas licenciados (Fonte: Reprodução)

3 – Proteção e segurança

Não é segredo que ataques virtuais são constantes na internet. Aquela velha piada de que baixar músicas antigamente em determinadas fontes trazia, de brinde, cavalos de troia e afins se aplica também ao download de soluções pirateadas.

Por isso, quando se aposta em uma alternativa oficial, existe a certeza de que dados delicados permanecerão protegidos, inclusive por implementações de proteção realizadas na própria ferramenta, fechando possíveis brechas que podem resultar em “dores de cabeça”.

Utilizar recursos sem medo de ataques virtuais é uma vantagem e tanto (Fonte: Unsplash)

4 – Serviços extras exclusivos

Para ampliar as possibilidades de uso e fazer com que o valor investido valha a pena, empresas como a Adobe oferecem uma série de “bônus” exclusivos a seus usuários, como espaço extra de armazenamento em nuvem, transmissões ao vivo com especialistas, espaço de exposição de trabalhos, ambiente para criação de portfólios e pacotes adicionais para ninguém botar defeito.

Para entender como tudo isso potencializa a sua produtividade, seja você empresa ou pessoa física, não deixe de conferir as vantagens de se investir em softwares originais, e conte com a Adobe para receber uma demonstração gratuita e “se jogar” de vez no mundo das assinaturas.

Conteúdo patrocinado por Adobe