497 oportunidades abertas hoje (20)

As vagas de emprego pela Funtrab estão disponíveis para diversos profissionais. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) fez a divulgação de 497 oportunidades de emprego para hoje (20) na cidade de Campo Grande.

Vagas de emprego pela Funtrab

São, aproximadamente, 497 vagas de emprego para diversos profissionais de diferentes áreas de trabalho, entre elas estão:

Açougueiros;

Armadores de ferragens;

Atendentes de lanchonete;

Auxiliares de linha de produção;

Balconistas de açougue;

Cozinheiros;

Estoquistas;

Fiscais de loja;

Marceneiros;

Mecânicos;

Motofretistas;

Padeiros;

Pedreiros;

Sushiman;

Trabalhadores rurais;

Entre outras.

Para conferir a lista completa de oportunidades acesse aqui.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem ir até a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul – Funtrab, localizada no endereço: Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, entre 7h30 minutos e 13h30 minutos.

Para se candidatar é preciso apresentar a seguinte documentação: CPF, RG e Carteira Profissional de Trabalho.

Além disso, é possível se inscrever baixando o aplicativo do Ministério do Trabalho Sine Fácil no celular. Por ali, você consegue acessar as vagas abertas, e realizar agendamentos de entrevistas. Se o perfil do candidato for compatível com o necessário, o aplicativo irá formular uma carta para encaminhamento com hora e dia para a entrevista.

