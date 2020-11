4ª temporada de Stranger Things ganha novos nomes no elenco; veja!

A 4ª temporada de Stranger Things ganhou um reforço de oito novos membros para o seu elenco. A série, sucesso estrondoso da Netflix, terá os atores Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco e Joseph Quinn como personagens centrais dos próximos episódios da série.

Além deles, Tom Wlaschiha, Sherman Augusto, Mason Dye, Nikola Ðuricko e Robert Englund também integrarão o time dramático. A chegada deste último, inclusive, gerou muitas expectativas. Englund ficou bastante conhecido por ter interpretado o assassino Freddy Krueger na franquia A Hora do Pesadelo.

Seu personagem é Victor Creel, descrito como um homem perturbado e intimidador que atualmente vive preso em um hospital psiquiátrico. Ele teria ido parar nesse local depois de um assassinato horrível ocorrido na década de 1950.

Já Jamie Campbell Bower viverá Peter Ballard, um homem atencioso que trabalha como líder desse mesmo hospital psiquiátrico.

(Reprodução)Fonte: Deadline

Por enquanto, há poucas informações relacionadas a cada um desses novos personagens, mas os perfis divulgados sugerem os caminhos que vem por aí. Nesse sentido, vale destacar que o primeiro episódio da temporada, intitulado “The Hellfire Club”, está diretamente ligado com Eddie, a ser interpretado por Joseph Quinn.

O personagem foi descrito como um metaleiro audacioso que é líder em um clube de RPG de Hawkins High. “Eddie se encontrará no epicentro aterrorizante do mistério desta temporada”, afirma o comunicado oficial do anúncio do elenco.

A produção dos novos episódios de Stranger Things, que foi adiada por conta das medidas restritivas ligadas à pandemia do coronavírus, recomeçou em setembro. É bem provável que o público ainda veja mais do personagem Hopper (interpretado por David Harbor), que não teria morrido na 3ª temporada.

Ao que tudo indica, as aparições de Brett Gelman (Murray Bauman) e Priah Ferguson (Erica Sinclair) também são dadas como certas.

