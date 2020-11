5 benefícios de dizer não quando se é um estudante

Dizer não significa ser um estudante responsável e que foca no que realmente pode entregar. Tem a ver com assumir suas capacidades e ainda, selecionar as suas melhores habilidades para levar adiante.

Muitos estudantes acabam se estressando, ficando sobrecarregados e até mesmo desistindo de metas maiores por não conseguirem dizer não a coisas e pessoas.

Entenda os benefícios de evitar o sim para tudo na lista a seguir!

1. As pessoas respeitarão você

Pessoas que dizem sim a tudo na tentativa de serem amadas são rapidamente reconhecidas como molengas.

A saber, quando você diz não a alguém, está deixando-os saber que você tem limites. Você está mostrando que você respeitar a si mesmo. Isto é, o mesmo que você ganhar o respeito dos outros.

2. Verão você como mais confiável

Quando você diz sim apenas quando tem tempo e capacidade real para fazer um ótimo trabalho, você ganha a reputação de ser confiável.

Nesse sentido, se você disser sim para tudo, estará fadado a fazer um péssimo trabalho em tudo.

3. Você aprimora suas qualidades naturais

Quando você é seletivo com suas tarefas, aprimorará o que tem de melhor. Ou seja, se você se concentrar nas coisas em que é bom, poderá melhorar ainda mais os seus talentos naturais.

Por exemplo, se você é muito bom com a escrita, pode levar isso adiante mesmo após os estudos. Talvez iniciar um blog ou ajudar pessoas que precisam melhorar suas habilidades nesse quesito.

Outro exemplo fora do campo escolar / acadêmico: Se é bom em cozinhar, sendo seletivo e dizendo não, terá mais tempo para desenvolver novas receitas.

Concentre-se em sua força e desenvolva suas habilidades (e sua experiência) para a faculdade.

4. Sua vida será menos estressante

Você pode ficar tentado a dizer sim às pessoas para agradá-las. No longo prazo, você só está prejudicando a si mesmo e aos outros ao fazer isso. Você se estressa ao se sobrecarregar e experimenta um estresse cada vez maior quando percebe que está fadado a decepcioná-los.