5 cuidados que você deve ter ao comprar online na Black Friday

A Black Friday é um período de compras bastante intenso. As movimentações financeiras nessa época do ano crescem bastante, mas as fraudes também. É por isso que é tão importante ficar alerta para não cair em golpes ou simplesmente acabar saindo no prejuízo na hora de fazer suas compras online.

Neste artigo, separamos 5 dicas que podem ajudar você durante suas compras online na Black Friday. Algumas dessas recomendações podem parecer básicas, mas com certeza evitariam muitos problemas se fossem seguidas à risca.

1. Desconfie de preços muitos baixos

Preços muito baixos podem ser um indício de fraude.Fonte: Shutterstock

É verdade que a Black Friday é um período de promoções e algumas lojas realmente capricham no desconto. Entretanto, não é costume do varejo no Brasil oferecer produtos “praticamente de graça”.

Se os preços estiverem muito baixos, beirando quase o ridículo, desconfie imediatamente. É muito provável que essa “oferta” seja apenas uma “isca” para você inserir seus dados financeiros e cair em uma armadilha que vai roubar suas informações.

2. Não compre por impulso

Outra dica importante em relação à Black Friday é uma recomendação para todas as épocas do ano: não compre por impulso. Nessa época do ano, especialmente, as chances de isso acontecer são maiores já que os descontos oferecidos por algumas lojas são mais generosos.

Porém, sempre avalie se você realmente precisa comprar o item desejado. Muitas pessoas acabam se endividando na Black Friday simplesmente porque não poderiam deixar de aproveitar algumas promoções. No final das contas, os preços baixos não compensam a dor de cabeça de dívidas por produtos que você nem precisava tanto assim.

3. Fique de olho no histórico de preço

O histórico de preços pode te ajudar a economizar.Fonte: Shutterstock

Uma “pegadinha” que pegou muita gente de surpresa em edições anteriores da Black Friday foi oferecer alguns produtos pela “metade do dobro”, ou seja, alguns dias antes do período de ofertas, certas lojas aumentam o preço de determinados produtos simplesmente para reduzir esses valores com “descontos” significativos.

Para evitar esse problema, a dica é ficar de olho no histórico de preço dos produtos que você quer comprar. Por exemplo, digamos que você esteja pretendendo comprar um smartphone novo. A recomendação é saber quanto o aparelho custa normalmente e comparar com preço da Black Friday para saber se ele realmente ficou mais barato.

4. Confira as condições de troca

Pode ser que muitos itens comprados na Black Friday não sejam exatamente como você esperava, por exemplo o tamanho ou a numeração de uma peça de roupa não esteja batendo com o esperado. Nesses casos, a troca é a solução, mas é preciso estar atento às regras durante esse período do ano.

Algumas lojas estabelecem condições específicas para conseguir dar conta da demanda. Pode ser que alguns itens também estejam indisponíveis para a troca, como é o caso de peças de uma coleção antiga e que pararam de ser produzidas. Portanto, observe atentamente as regras que regem a política de trocas das lojas.

5. Dê preferência ao cartão de crédito, mas evite parcelar

Tome cuidado com os boletos e não parcele suas compras em muitas vezes.Fonte: Shutterstock

Na época da Black Friday, uma das formas mais comuns de aplicar golpes é por meio dos boletos. Como as pessoas estão fazendo muitas compras com frequência, podem acabar pagando algo que não comprou de fato, resultando em um prejuízo que pode ser bastante significativo.

Nesse caso, a dica é sempre verificar os dados do boleto e os valores acertados. Se possível, dê preferência para o cartão de crédito, que é uma forma de pagamento mais segura. Porém, é preciso tomar cuidado com a quantidade de parcelas em algumas compras, evitando dividir o valor em muitas vezes para não correr o risco de perder o controle financeiro.

