5 destaques do Nokia 5.3 brasileiro [Hands-on]

O Nokia 5.3 chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 1.899 por venda direta no site da Nokia e nas principais varejistas (Americanas.com, Magazine Luiza, Casas Bahia, Pontofrio, Pernambucanas, Carrefour, Mercado Livre e Amazon).

O TecMundo já está com uma amostra do aparelho para testes e reuniu aqui os principais destaques do modelo:

1. Fabricação nacional

O Nokia 5.3 é o primeiro modelo com fabricação local após o retorno dos celulares da marca ao Brasil. A produção nacional é realizada em parceria com a Multilaser em sua fábrica localizada em Extrema (MG).

Em tese, produzir um aparelho localmente reflete em reduções de preços perante importações, mais rapidez na entrega e potencial aumento na escala dos lançamentos.

2. Carregador e fone na caixa

Unboxing do Nokia 5.3 (Imagem: TecMundo)

O ano é 2020 e estamos citando carregador na caixa como um diferencial. Parece piada, mas quem acompanha o noticiário de tecnologia sabe que a situação ditada pela Apple com o iPhone 12 vai se tornar tendência, com fabricantes como LG e Samsung apontando para a mesma direção.

No entanto, esse não é um problema no Nokia 5.3, que chega não só com fones de ouvido e carregador na embalagem original, como também traz conexão USB-C e entrada de 3.5 mm para auriculares.

3. Dois anos de atualização do Android

Atualização prometida na caixa (Fonte: TecMundo)

Um medo de quem compra celulares intermediários é ter um aparelho com sistema operacional defasado. Para o Nokia 5.3, a fabricante garante dois anos de atualização do Android – que vem instalado na versão 10 – e três anos de patches de segurança.

4. Botão para o Google Assistente

As fabricantes seguem insistindo em colocar botões dedicados ao Google Assistente em smartphones de entrada e intermediários. Mas a pergunta que não quer calar é: para que usar um botão para ativar um recurso cujo propósito é o reconhecimento de voz?

Alguns smartphones permitem que este botão seja reconfigurado para ativar outros recursos, como ligar a lanterna ou acessar um aplicativo de sua preferência, mas este não é caso do Nokia 5.3.

Botão para o Google Assistente na lateral esquerda do Nokia 5.3 (Foto: TecMundo)

5. HMD Connect

Junto do Nokia 5.3, a HMD Global também anunciou a chegada do seu chip de roaming de dados internacional, o HMD Connect. O serviço é uma opção para quem viaja muito e não quer ficar trocando de chip para usar a internet móvel.

Durante um período promocional, o chip trará 100 MB gratuitos para quem comprá-lo no pacote com o novo smartphone no site da Nokia.com.

Em breve teremos um review completo do modelo, então aproveite para deixar suas dúvidas nos comentários!